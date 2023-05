La présence d’ours près des résidences inquiète dans le coin de Beresford

Qui dit le printemps dit le retour du beau temps, la fonte des neiges, les bourgeons d’arbre qui s’éclatent, la pelouse qui verdit et… la présence d’ours près des résidences. Tenaillés par la faim, ils n’hésitent plus à s'approcher dangereusement des maisons, comme c’est actuellement le cas à Beresford, dans la région Chaleur, au nord du Nouveau-Brunswick.

Chris Blanchard a pris en photos et en vidéos un ours de taille assez imposante en train de s’installer confortablement sur le perron d’entrée d’une résidence. La bête semblait calme et s’est assise pendant quelques instants devant la porte.

Les ours, tenaillés par la faim, n'hésitent pas à se rapporcher des résidences pour trouver de la nourriture. Photo : Facebook : Chris Blanchard

On sortait d’un camping et c’est alors qu’on a aperçu une grosse tache noire. C’était un ours. Ça fait des semaines qu’on le voit rôder près de la même maison. Il y en a plusieurs qui se promènent dans le coin , a-t-il commenté.

Évidemment, Chris Blanchard appelle à la grande prudence devant ces ours en quête de nourriture. Il n’ose s’imaginer si quelqu’un avait ouvert la porte pendant que la bête était bien installée sur le perron.

Un ours près d'une maison. Photo : Contribution/Chris Blanchard

Ce secteur de Beresford est également prisé par des randonneurs. Il en a même avisé quelques-uns de faire très attention pendant leur promenade.

On a fait de nombreux appels au bureau des Ressources naturelles. Chaque année, c’est la même affaire. Il y a plusieurs ours qui habitent dans le coin. Il faut être prudent et faire très attention. Il faut penser à la sécurité de tout le monde. Il ne faut surtout pas leur donner à manger , prévient-il.

Ce n'est pas la première fois que des ours rôdent dans ce secteur de Beresford au printemps. L'an dernier, la Police BNPP avait averti les résidents de la présence d'ours noirs tout près des maisons. Un ours noir avait même été aperçu à de nombreuses reprises s’aventurant sur les balcons des résidents.

Intimidant et beau

Mandine Michaud a eu toute une frousse quand elle a vu un ours traverser la cour arrière de sa résidence à Beresford.

Cet ours se prépare à traverser la cour arrière de la résidence de Mandine Michaud, à Beresford. Photo : Gracieuseté : Mandine Michaud

« C’est assez intimidant d’en voir un d’aussi près. Mais en même temps, c’est beau à voir, car c’est assez unique comme expérience. Après coup, j’ai pensé avertir les voisins qui m’ont raconté que quelques autres personnes avaient vu des ours tout près de chez eux récemment », a-t-elle témoigné.

Elle a alors pensé que pour la sécurité de sa famille et celle de ses voisins, il fallait à nouveau avertir les agents de la faune du ministère, même si cela avait déjà été fait.

Leur solution a été d’installer un piège au bout d’une rue.

Pendant cette expérience, j’ai appris que c’était les mangeoires d’oiseaux remplies de graines qui attiraient ces ours à peine sortis de leur sommeil hivernal. Nous l’avons encore vu tout près de notre cour aujourd’hui , affirme-t-elle.

Des pièges et des conseils

Des agents du ministère ont d’ailleurs installé un piège dans les environs.

Les ours sont communs dans toute la partie continentale boisée du Nouveau-Brunswick. Au printemps, les ours sont actifs et passent du temps à chercher de la nourriture, car ils ont perdu du poids pendant leur période d'hibernation. Il n'est pas rare que le public aperçoive un ours près des zones boisées où vivent des humains , a expliqué Nick Brown, porte-parole aux communications du ministère.

Des agents du ministère des Ressources naturelles ont installé des pièges à ours dans le secteur de Beresford. Photo : Gracieuseté

Il ajoute que si un ours trouve une source de nourriture, il reviendra probablement. Mais, il existe plusieurs mesures que les propriétaires peuvent employer pour éviter les rencontres et les problèmes avec les ours noirs.

Selon une brochure d’information fournie par le ministère, la meilleure façon d’éviter les problèmes avec un ours noir est de ne pas les attirer par de la nourriture, car la bête est sensible aux odeurs dans les déchets.

On rappelle aussi que les ours noirs, qui peuvent peser jusqu’à 300 kilos, ont une peur instinctive des humains. Cela n’empêche pas d’observer une extrême prudence si vous en apercevez un dans les parages.

Contrairement à la croyance populaire, il faut éviter de faire le mort. Reculez lentement en évitant de lui tourner le dos et en évitant le contact visuel.

D’autres conseils sont inclus dans ce document.  (Nouvelle fenêtre)