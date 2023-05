En aval de Muskrat Falls, un village craint pour son avenir

« Les gens sont ici depuis 200 ans et ça ne leur était jamais arrivé », raconte Watson Rumbolt, les larmes aux yeux. Ce résident de Mud Lake, au Labrador, est encore submergé d’émotions six ans après les inondations qui ont dévasté son village.

Le 17 mai 2017, quelques mois seulement après l’inondation du réservoir du barrage hydroélectrique de Muskrat Falls, à 40 kilomètres à l’ouest, le niveau du fleuve Churchill a soudainement augmenté, explique-t-il.

Plus d'un mètre d’eau et de glace s'est invité dans les maisons de Mud Lake, une communauté de 40 personnes uniquement accessible par motoneige pendant l’hiver. Une octogénaire a dû patauger dans la boue glaciale pour se sauver. Chez les Rumbolt, le congélateur flottait dans le sous-sol.

Watson Rumbolt a été le dernier résident évacué par hélicoptère.

« J’ai dû barrer ma porte. J'ai regardé autour de moi. […] J'avais travaillé 35 ans pour ce que j'avais. Ne plus savoir ce que j'allais retrouver en revenant ici, c'était déchirant. » — Une citation de Watson Rumbolt

Mud Lake s’en est remis, en partie. Des planchers gondolés ont été réparés. Des fenêtres et des portes remplacées. Mais certaines maisons sont des pertes totales, des monuments à une catastrophe évitable, selon Watson Rumbolt. Six ans plus tard, il est encore amer – et cherche encore à être indemnisé.

Les flèches bleues montrent la direction du courant du fleuve Churchill. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

En quête d’excuses et de compensations

Au nom des résidents, un recours collectif a été intenté en 2017 contre le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et Nalcor Energy, la société de la Couronne responsable du projet de Muskrat Falls. Ces derniers nient toute responsabilité.

Les résidents ne poursuivent plus le gouvernement, en vertu d’un jugement rendu en 2019, mais la cause contre Nalcor continue. Et le processus se révèle péniblement long, selon plusieurs résidents interviewés par Radio-Canada.

Le barrage hydroélectrique de Muskrat Falls, sur le fleuve Churchill, au Labrador, en janvier 2023. Photo : CBC / Danny Arsenault

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, qui a été fusionnée avec Nalcor après des années de scandales entourant le projet de Muskrat Falls, doit encore fournir des millions de pages de documents aux avocats des résidents. Ces derniers devront passer des mois à les analyser avant même de commencer les interrogatoires. La date du procès est loin d’être fixée.

Ça pourrait être des années. [Hydro Terre-Neuve-et-Labrador] va dépenser des millions en frais juridiques pour se défendre. Et ce recours ne vaut pas 100 millions de dollars. Ce qu’on réclame n’est pas énorme , affirme l’avocat, Ray Wagner, dont les 80 clients habitent à Mud Lake et dans l’est de Happy Valley-Goose Bay.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador a refusé de répondre à nos questions parce que le dossier est devant la cour. Un rapport d’ingénieur  (Nouvelle fenêtre) commandé par le gouvernement provincial en 2017 indique que les inondations ont été causées par des événements naturels , particulièrement la quantité élevée de pluie qui était tombée dans la région à l’époque.

Mais Ray Wagner n’est pas convaincu. Selon les experts embauchés par sa firme d’Halifax, la construction de Muskrat Falls aurait mené à des quantités plus élevées de glace et de sédimentation en aval du barrage. Lorsque Nalcor a dû évacuer de l’eau du réservoir de Muskrat Falls après des pluies diluviennes en mai 2017, ces facteurs auraient mené aux inondations.

« S’il y a eu de la pluie, ce n’était pas la faute du gouvernement. Mais [les actions du gouvernement] ont sans aucun doute changé la façon dont la pluie descendait le fleuve. Pour nous, c’est logique. Si vous construisez un barrage qui change la dynamique fluviale, ça va causer des problèmes. » — Une citation de Ray Wagner, avocat des résidents de Mud Lake

Selon Ray Wagner, les dirigeants du projet de Muskrat Falls n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour éviter les inondations. Des résidents comme John Cyrille Chiasson disent en avoir payé le prix.

Il faut que ça commence à [agir] pour nous autres. Pas juste pour moi, pour tout Mud Lake. Ça fait six ans que ça nous est arrivé , affirme John Cyrille Chiasson, un autre résident qui a failli se noyer pendant les inondations. Lui et sa femme se sont sauvés, mais ont été pris dans une cabane, où ils ont passé la nuit sans bois de chauffage. Ils ont dû brûler des meubles pour survivre.

John Cyrille Chiasson, qui habite dans l'est de Happy Valley-Goose Bay, sur la rue Mud Lake, a presque perdu la vie pendant les inondations du 17 mai 2017. Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

John Cyrille Chiasson a reçu de l’aide fédérale après les inondations de 2017, mais l’argent n’a pas payé toutes les réparations nécessaires. Il craint que l’histoire ne se répète.

Je me couche ou je m’en vais dehors et là, je me demande […] il va tu flooder encore?

Une stratégie douteuse, croit un avocat

Depuis septembre 2022, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, sans accepter de responsabilité, offre aux résidents de Mud Lake entre 250 000 $ et 270 000 $ par ménage. En échange, ils doivent déménager ailleurs.

Seuls les résidents du village de Mud Lake sont admissibles au programme de relocalisation, même si la propriété des résidents dans l’ouest de Happy Valley-Goose Bay, dont celle de John Cyrille Chiasson, a aussi été détruite par les inondations.

Selon une note d’information datée du 17 février dernier, 10 ménages avaient décidé de participer au programme de relocalisation, ce qui a coûté 2,57 millions de dollars au gouvernement provincial. La date limite pour participer au programme est le 30 juin.

Ray Wagner croit que le gouvernement tente de détourner le processus juridique entamé par ses clients et de réduire les dommages qui leur seraient versés.

Il faut remettre en question la moralité de cette stratégie , estime-t-il.

Watson Rumbolt rappelle que la situation aurait pu être évitée si le gouvernement n’avait jamais donné le feu vert au projet de Muskrat Falls.

Ce fiasco de 13,4 milliards de dollars a déjà été qualifié de pire erreur économique de l’histoire de la province. Une commission d’enquête a révélé que les cadres de Nalcor Energy avaient caché au gouvernement et au public les risques et les coûts réels du projet.