Incendie du Vieux-Montréal : le SSIM n’évaluait plus les moyens d’évacuation depuis 4 ans

Le service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) ne fournissait plus d’expertise sur les voies d’évacuations des immeubles depuis 2018, selon une note interne révélée par le quotidien The Globe and Mail. Dans le document, le SSIM instaure un moratoire sur les Moyens d’évacuation (MEVAC).

Avant ce moratoire, lorsque des inspecteurs du service des incendies visitaient des immeubles, s’ils avaient des doutes ou des questions sur la sécurité de certains aménagements, ils référaient ces questions à des experts du SSIM afin de faire apporter des correctifs aux bâtiments, le cas échéant. Or, c’est ce service qui était suspendu depuis plus de quatre ans.

Dans le document interne du SSIM dont Radio-Canada a obtenu copie, on peut lire qu’à compter du 26 octobre 2018, un moratoire a été instauré par la direction concernant les moyens d’évacuation (MEVAC) .

Le message se poursuit comme suit :

Il a été demandé de ne plus adresser en expertise, les éléments de vérification suivants :

MEVAC – Corridors en impasse;

MEVAC – Nombre d’issues;

MEVAC – Distance de parcours;

MEVAC – Cloisonnement;

MEVAC – Serrures électromagnétiques;

MEVAC – Sens d’ouverture des portes;

MEVAC – Vérification des moyens d’évacuation. »

L’arrêt de ces expertises devait être compensé par la création d’une directive MEVAC , une lettre d’information aux propriétaires , la création d’outils et de la formation , apprend-on dans le document.

La direction du SSIM justifiait plus bas cette décision en invoquant les demandes de mesures différentes traitées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la formation du personnel, les indicateurs de conformité non définis pour les récurrences, les délais des travaux trop court et non adapté aux types de travaux .

L'immeuble du Vieux-Montréal avait fait l'objet de nombreux avis de non-conformité aux normes de sécurité incendie par le passé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Valérie Plante montre du doigt le DPCP

Questionnée mardi par le chef de l'Opposition, Aref Salem, sur ce qu'elle savait de ce moratoire, la mairesse Valérie Plante a déclaré l'avoir appris elle aussi dans les journaux.

Lorsqu’on a eu ces informations-là hier […] ça nous a énormément préoccupés. Plusieurs appels, comme vous pouvez l’imaginer, ont été faits au Service des incendies de Montréal , a expliqué Mme Plante.

Il y a eu effectivement un moratoire qui a été mis en place [...] après que le DPCP ait demandé, exigé, enfin ait mentionné au SSIM, que certaines, je dis bien certaines inspections, ne permettaient pas d’avoir une preuve suffisante en cour , a-t-elle déclaré en promettant de continuer de creuser pour en savoir plus.

Confusion autour de la levée du moratoire

Si elle a d'emblée reconnu l'existence du moratoire sur les MEVAC, la mairesse Plante a cependant rejeté l'information voulant qu'il ait été discrètement levé par le SSIM dans les jours suivant la tragédie du Vieux-Montréal. Selon les informations qu'elle affirme avoir obtenues du SSIM, le moratoire aurait été levé en 2021.

Or, selon deux sources au sein du Service de sécurité incendie de Montréal citées par The Globe and Mail, le moratoire sur les MEVAC et un autre sur certains règlements relatifs aux systèmes d’alarme n'ont été levés que dans les jours qui ont suivi l'incendie.

Une note interne envoyée le 3 avril dernier par le chef de section Robert Rousseau de la Division prévention et proximité avec le citoyen, dont Radio-Canada a obtenu copie, suggère une reprise récente des inspections.

Dans le message qui informe d’entrée de jeu les destinataires qu’une cellule de crise a été mise en place à la suite de l’incendie majeur du 16 mars dernier , l’officier donne une série de consignes en prévision d’inspections à venir ou déjà en cours. Il évoque notamment des agents de prévention qui ont eu comme mission de faire l'inspection au peigne fin de certains bâtiments .

À la fin du message, le chef de section Rousseau signale aux destinataires qu’ il s’agit d’une opération sensible dans un contexte hautement médiatisé en faisant appel à leur habituelle discrétion et leur professionnalisme .

Peu rassurant pour les Montréalais

Des pompiers travaillent sur la devanture, toujours debout, de l'édifice William-Watson-Ogilvie. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Qu'importe sa raison d'être, ce moratoire n’a rien de rassurant lorsqu’on sait que l’édifice William-Watson-Ogilvie, dans lequel sept personnes ont péri et neuf autres ont été blessées le 16 mars dernier dans le Vieux-Montréal, faisait l’objet de nombreux avis de non-conformité liés à la sécurité incendie émis au cours de plusieurs inspections des lieux entre 2009 et 2020.

Absence de signalisation des parcours d’évacuation, corridors sans issus, système d’alarme incendie non conforme au Code du bâtiment, escaliers de secours non fonctionnels, la liste des manquements était quand même longue.

En 2011, une inspectrice du Service de sécurité incendie de Montréal avait même porté plainte à la Régie du bâtiment du Québec(RBQ) en raison des risques liés à l’escalier de secours de l’immeuble.

Si certains manquements avaient été corrigés par le propriétaire de l’immeuble, d’autres, en revanche, ne l’ont jamais été sans qu’aucune sanction ou mesure judiciaire n’aient suivi pour l’obliger à se conformer à ces manquements.

Au lendemain du brasier qui a rasé l’immeuble qui offrait notamment des chambres à louer sur le site Internet Airbnb, plusieurs témoignages rapportaient la présence de logements sans fenêtre ou sans issue de secours dans l’immeuble.

La Ville de Montréal n'avait pas souhaité à l’époque commenter ces informations obtenues par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics

Au moins 22 personnes se trouvaient dans l’immeuble de la Place d’Youville le 16 mars au matin lorsque les flammes se sont déclarées dans la structure patrimoniale qui abritait des bureaux d'architectes au rez-de-chaussée et des logements aux deux étages supérieurs.

À l’arrivée des pompiers, des personnes sautaient par les fenêtres pour échapper aux flammes et à la fumée intense. Neuf d’entre elles ont été blessées et sept autres n’ont jamais pu sortir de l’immeuble dont le toit s’est effondré. Il a fallu 12 jours pour récupérer et identifier tous les corps.

Seules six personnes sont sorties indemnes du brasier.

Au début d'avril, à la suite de la demande du ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné une enquête publique sur les décès survenus lors de l’incendie.

Le 31 mars, le père d'une des victimes a déposé une demande d'action collective à la Cour supérieure du Québec de 22 millions de dollars en dommages et intérêts au nom des proches et des familles des victimes.