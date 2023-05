Une joueuse de baseball septilienne dans la Ligue Canada-Est

La Ligue Canada-Est est un circuit regroupant les meilleures joueuses canadiennes de 17 ans et plus.

L'athlète de 19 ans considère qu’elle pose le prochain jalon de son parcours sportif.

Avant, on évoluait dans les équipes masculines. On a réussi à avoir une équipe provinciale dans laquelle j'évolue depuis que j’ai 12 ans. Mais là, on a une ligue élite entièrement féminine , explique-t-elle.

« [En rejoignant la Ligue Canada-Est] on a atteint un grand but. On continue de s’améliorer, mais c’est vraiment une belle étape qu’on a franchie. » — Une citation de Audrey-Anne Vachon, joueuse de baseball

Une Septilienne dans la première ligue féminine au pays ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Une Septilienne dans la première ligue féminine au pays. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Tout au long de l’été, alors qu’elle va évoluer dans ce nouveau circuit de baseball féminin, Audrey-Anne Vachon va faire partie de l’équipe Les Jackies, selon la page Facebook de la Ligue Canada-Est.

En plus de ce nouveau défi, la sportive va changer de position. Elle passera de lanceuse à champ centre.

J’ai commencé à jouer dans le champ dans les ligues élites et j’ai trouvé ma place. J’ai trouvé ma passion. Je couvre beaucoup de terrain et j’attrape toutes les balles , raconte Audrey-Anne Vachon.

Elle pourrait également être sélectionnée pour les championnats canadiens U21 et sénior qui sont prévus au mois de juillet dans les Maritimes.

Avec les informations de Xavier Bourassa