Violence armée : Québec crée une nouvelle escouade consacrée aux renseignements criminels

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, annonce la création d'une nouvelle escouade axée sur la cueillette et l'échange des renseignements criminels des quatre corps policiers les plus touchés par la violence armée sur leur territoire.

Québec s'engage à fournir une enveloppe supplémentaire de 7,5 millions de dollars sur cinq ans pour que cette nouvelle équipe voie le jour.

La force de cette nouvelle escouade sera de combiner l'expertise d'agents de renseignements et d'experts en cybercriminalité. Le but est de centraliser les renseignements criminels afin de les rendre accessibles aux équipes opérationnelles [sur le terrain] , a déclaré le ministre Bonnardel devant plusieurs chefs de police et responsables de sections d'enquêtes criminelles au Québec.

Une partie du mandat de cette nouvelle équipe sera d'effectuer une surveillance des réseaux sociaux, là où bon nombre de conflits armés débutent entre les gangs de rue du Grand Montréal.

Cette annonce a été faite en ouverture du séminaire de trois jours sur la violence armée, organisé par la Sûreté du Québec (SQ).

La SQ, qui est responsable de la stratégie nationale Centaure pour contrer le trafic d'armes illégales, accueille tous ses partenaires policiers à son quartier général de Montréal, pour aborder la problématique du marché des armes à feu illicites et de la violence armée.

« Le renseignement criminel en enquête policière, c'est le nerf de la guerre pour combattre la violence armée. » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a rencontré les chefs de police qui sont partenaires de la SQ dans le cadre d'un séminaire sur la violence armée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les équipes d'enquête intégrées rapportent de plus en plus de résultats, a affirmé la directrice générale de la SQ, Johanne Beausoleil, qui a dressé le bilan de l'Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA).

Entre le 1er avril 2022 et le 28 février 2023, les activités de l'EILTA ont permis l'arrestation de 33 personnes et la saisie de 62 armes de poing, ainsi que 73 armes longues , a précisé la numéro un de la Sûreté du Québec.

EILTA s'est aussi attaquée aux organisations criminelles plus influentes qui mènent des activités illicites pour se financer sur le marché noir.

En matière d'enquête sur le crime organisé, durant cette même période, ce sont 74 arrestations qui ont été réalisées. Ce sont 42 armes de poing et 67 armes longues qui ont été saisies , a-t-elle ajouté.

La directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, affirme que la violence armée s'est non seulement installée dans la société, mais elle s'est intensifiée et complexifiée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le président de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), Pierre Brochet, voit d'un bon œil cette nouvelle escouade.

L'ensemble des directeurs de police du Québec sont heureux de pouvoir travailler ensemble. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'implique avec différentes organisations policières, et c'est exceptionnel à quel point la collaboration n'a jamais été aussi bonne , a déclaré à son tour Pierre Brochet, au nom de l' ADPQ .

Des propos corroborés par le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, qui a vu ses équipes d'enquête mener plusieurs frappes dans les dernières semaines contre des jeunes qui sont impliqués dans des dossiers d'enquête pour homicide.

Le renseignement criminel n'a pas de couleurs , a-t-il affirmé en faisant référence à la couleur de chaque uniforme policier. Les gangs et la criminalité n'ont pas de frontière. Ils se promènent partout, peu importe le territoire du service de police. Cette nouvelle escouade est une approche innovante et proactive.

Au cours des prochains jours, des partenaires policiers de l'Ontario et des États-Unis viendront à Montréal partager leurs connaissances et leurs solutions pour contrer le trafic d'armes illégales et la violence armée qui en découle.