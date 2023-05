La police des polices va enquêter après qu’un agent ait tiré sur un homme à Moncton

Les faits se sont produits tôt lundi, vers 5 h, dans une maison de la rue Lutz, indique la GRC .

Les agents sont intervenus dans cette maison pour un cas de violence conjugale. Ils ont fait face à un homme armé qui, selon la GRC , a refusé de déposer son arme et de coopérer avec les agents.

Selon la GRC, un agent a tiré sur l'homme parce qu'il était armé et refusait de déposer son arme. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Un des policiers a alors tiré un coup de feu sur l'homme, qui a ensuite été arrêté, explique la GRC .

L’homme gravement blessé a été transporté à l’hôpital, mais ses blessures ne menacent pas sa vie, selon la police.

L'Équipe d'intervention est un organisme indépendant qui a le mandat d’enquêter sur tout incident grave impliquant un service policier, notamment quand il s’agit d’un décès, de blessures graves, d’agressions sexuelles et de violence conjugale.

Les enquêtes de l’Équipe ont pour but de déterminer si des accusations criminelles devraient être portées ou non contre les policiers mis en cause lors de ce genre d’incidents.