L’eau de plus de 40 % des rivières en Ontario est de mauvaise qualité

Le rapport conjoint de la vérificatrice Bonnie Lysyk et du commissaire à l'environnement Tyler Schulz dresse un bilan de l'état de l'environnement en Ontario, touchant entre autres à la qualité de l'eau.

Citant des analyses effectuées par le ministère de l'Environnement de 2015 à 2019 à la suite de prélèvements dans 280 rivières et cours d'eau, le rapport note que :

26 % avaient obtenu la cote « excellente » ou « bonne »

31 % avaient obtenu la cote « passable »

43 % avaient obtenu la cote « douteuse » ou « mauvaise »

Ces analyses portaient sur la présence de polluants métalliques comme le cuivre, le zinc et le plomb, ainsi que d'autres paramètres chimiques liés au pH et aux niveaux de chlorures, de nitrates et de phosphore.

Pour le chlorure, le rapport montre du doigt le sel de déglaçage utilisé sur les routes l'hiver et les adoucisseurs d’eau.

Qualité de l'air

En matière de qualité de l'air, le rapport indique que les concentrations de nombreux polluants comme les particules fines et le dioxyde de soufre et d'azote ont baissé au cours des 30 dernières années.

Toutefois, les émissions dépassent les moyennes provinciales dans le Sud-Ouest de l'Ontario et dans le Grand Toronto.