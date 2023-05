Le quart du feu de forêt du comté de Shelburne, en N.-É., est maîtrisé

Les conditions très sèches, la chaleur et le vent complique le travail des pompiers qui tentent de protégé les infrastructures contre un feu de foret dans le comté de Shelburne.

Nous espérions ne pas avoir de feu, mais quand vous avez une saison sèche, c'est quelque chose que vous devez anticiper , admet Warren MacLeod. La réalité, c'est que la saison est vraiment sèche et l'été ne devrait pas être mieux.

Un hélicoptère se dirige vers l'incendie, lundi, dans le comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse indique que les pompiers ont déployé lundi des kits de gicleurs pour protéger activement les structures de la zone menacée.

L'alimentation électrique a aussi été coupé dans la zone affectée dimanche soir pour des raisons de sécurité. Près de 22 clients sont affectés et les responsables travaillent avec les autorités municipales pour déterminer quand le courant pourra être rétabli.

30 agents du ministère et 8 pompiers volontaires combattaient le feu mardi matin, appuyés par un hélicoptère.

Dix-sept personnes ont quitté leur maison , indique le directeur général du comté de Shelbourne, Warren MacLeod. Cinq à six maisons ont été évacuées et on a dit [à leurs résidents] de ne pas retourner chez eux.

Le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse n'a pas exclu la possibilité de demander l'aide du Nouveau-Brunswick afin de circonscrire les flammes.

Les autorités combattent un incendie de forêt près de Little Harbour dans le comté de Shelburne en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté/Roddy Conrad

C’est un résident de Shelburne, Roddy Conrad, qui se trouvait dans le secteur dimanche, qui a remarqué la fumée vers 13 h 30. Le panache de fumée, selon lui, s’est rapidement épaissi. Il croit que le feu s’est déclenché près du lac Little Harbour.

Une interdiction de faire des feux est en vigueur depuis lundi 14 h pour toutes les régions de la province. Le ministère rappelle l'importance de respecter les consignes d'interdiction, à la veille d'un long week-end de congé.

Avec les informations de Héloïse Rodriguez-Qizilbash