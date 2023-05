Feux : nouveaux ordres d’évacuation près de Fort St. John, dans le nord-est de la C.-B.

Le District régional de Peace River, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, a lancé de nouveaux ordres d’évacuation, lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, en raison de feux de forêt qui menacent la sécurité des résidents d'une région située à une centaine de kilomètres au nord de Fort St. John.

En raison de l’incendie de Cameron River découvert lundi, un ordre d’évacuation est désormais en vigueur pour la Route Upper Halfway, entre la rivière Cameron et le ranch Lexau. Le District demande aux personnes touchées de se rendre au Centre de loisirs de Chetwynd pour des services d’urgence.

Une alerte d’évacuation est aussi en vigueur pour cette région, au sud de la rivière Halfway, entre les ruisseaux Kobes et Ground Birch.

Le District a aussi élargi un ordre d'évacuation pour les régions de Donnie Creek et de Tommy Lakes, en précisant que cette zone est principalement utilisée pour des opérations forestières et pour l'industrie du pétrole et du gaz.

La Première Nation de Blueberry River évacuée lundi

Lundi, des incendies de forêt qui font rage dans la région ont entraîné l’évacuation des 500 membres de la Première Nation de Blueberry River, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Fort St. John.

Les personnes évacuées ont été invitées à se rendre à l’aréna North Peace, situé à Fort St. John, pour s’enregistrer auprès des services de secours et être redirigées vers des hébergements temporaires.

En raison du feu de Stoddart Creek, la Première Nation de Blueberry River a lancé un ordre d'évacuation. Photo : Cherly Streicher

Par ailleurs, tout le territoire de la municipalité de Fort St. John a été placé sous alerte d’évacuation lundi après-midi. Ses plus de 20 000 habitants doivent donc être prêts à partir si nécessaire, notamment en préparant un sac contenant des articles essentiels et des papiers importants.

Selon un porte-parole des services de soutien en situation d’urgence, Ryan Harvey, cette alerte a été donnée par excès de prudence . Il appelle la population à ne pas paniquer.

En raison de la situation à Fort St. John, les personnes nouvellement évacuées dans le secteur qui ne sont pas déjà enregistrées auprès des services de soutien sont appelées à se rendre au centre Mercer Hall à Dawson Creek, à une soixantaine de kilomètres au sud-est.

D’autres ordres et alertes d'évacuation restent en vigueur dans la région de Peace River en raison des feux de Donnie Creek, de Red Creek et de Stoddard Creek.

Mardi matin, 62 incendies de forêt étaient actifs dans la province, dont 20 n'étaient pas maîtrisés.