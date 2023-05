21 nouvelles places en garderie à Dolbeau-Mistassini

Le Centre de la petite enfance (CPE) Croque la Vie, à Dolbeau-Mistassini, pourra accueillir 21 bambins de plus au cours des prochaines semaines avec l’ajout de nouvelles places.

Cinq poupons et 16 enfants de 18 mois ou plus pourront évoluer dans une toute nouvelle installation.

C’est une journée très significative pour les enfants et les familles de la municipalité de Dolbeau-Mistassini et des environs. L’accès à des places dans un service de garde éducatif à l’enfance, comme le CPE Croque la Vie, permet aux enfants de profiter d’un environnement exceptionnel pour se développer et s’épanouir , a déclaré la ministre de la Famille, Suzanne Roy, lors d’une conférence de presse. La ministre Roy est en tournée dans la région depuis lundi.

Des places seront réservées aux employés du Centre intégré universitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) et aux jeunes parents qui retournent aux études pour terminer leur secondaire.

Après plusieurs années d’attente, nous sommes fiers de la réalisation de ce beau projet. C’est une belle collaboration avec tous les acteurs, décideurs de la communauté et le gouvernement du Québec , a pour sa part déclaré Josée Lalancette, directrice générale du CPE -BC Croque la Vie.