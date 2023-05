Des accusations contre le bar Halifax Alehouse et la gestion de son permis d’alcool

La province a déposé deux accusations en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools contre le bar Halifax Alehouse à la suite d'une agression présumée et d'un homicide à l'extérieur du bar l'an dernier.

Les accusations découlent d'une enquête que la Division de l'alcool, des jeux, du carburant et du tabac de la Nouvelle-Écosse a menée sur des incidents impliquant le bar et son personnel l'année dernière.

La division a commencé l'enquête après avoir été contactée par la police régionale d'Halifax au sujet d'un incident à l'extérieur du bar le 24 décembre qui a entraîné la mort de Ryan Sawyer.

Ça nous a ouvert une enquête plus large , indique John Paul Landry, directeur général de la division.

La division allègue que le bar Halifax Alehouse a autorisé une activité préjudiciable à l'ordre du contrôle des lieux et n'a pas signalé des accusations criminelles portées en relation avec un incident sur ou autour de sa propriété, explique le directeur.

L'enquête est terminée et l'affaire sera portée devant la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse.

La sanction pourrait aller d’une révision des conditions de permis à la suspension en passant par la simple révocation permanente , indique John Paul Landry.

Il n'a pas pu fournir plus de détails sur l'enquête, mais il a confirmé qu’elle était en lien avec la mort du 24 décembre et une altercation en octobre qui a conduit à des accusations criminelles contre deux videurs du bar Halifax Alehouse. Les propriétaires du bar ont refusé de commenter.

C'est devant ce bar de Halifax qu'est survenu un incident mortel impliquant un videur de bar et un client le 24 décembre 2022. Photo : Dave Laughlin/CBC

Pour ce qui est de la mort de Ryan Sawer, un témoin qui se trouvait à l'extérieur du bar a déclaré qu'il avait vu un agent de sécurité étrangler un homme avant l'arrivée de la police.

La police régionale d'Halifax ne peut pas fournir plus d'informations sur l'incident, car son enquête est en cours et aucune accusation n'a été portée.

Et concernant l’incident survenu le 10 octobre, deux videurs du bar Halifax Alehouse ont été accusés d'agression après qu’un homme de 21 ans a déclaré avoir été attaqué à l'extérieur du bar. Matthew Day et Alexander Levy ont tous deux plaidé non coupables.

Le bar fait également l'objet d'une poursuite civile à la suite d'un incident survenu l'été dernier. Un client a déposé une plainte contre le bar alléguant qu'il a été attaqué par des videurs le 14 août, le laissant avec des blessures graves.

À lire aussi : Incident mortel le 24 décembre : la formation des videurs de bar a des lacunes en N.-É.