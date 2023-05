Québec relance la formation accélérée de préposés aux bénéficiaires

Québec relance son programme pour former rapidement des préposés aux bénéficiaires. Le gouvernement souhaite en former 5 000 d'ici la fin de l'année, une aide qui serait la bienvenue en pleine pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé avec Yvon Riendeau, gérontologue social et chargé de cours en gérontologie sociale à l’UQAM.