Prévention des surdoses : le ministre Carmant en Outaouais pour annoncer des mesures

Les drogues illicites sont nombreuses et de plus en plus dangereuses. Nous devons adapter nos actions, continuer de les déployer de façon humaine et pragmatique, et investir plus de ressources pour mieux protéger les Québécoises et les Québécois , explique le ministre Carmant par voie de communiqué.

Le ministre a présenté le financement de 36,9 millions de dollars sur cinq ans annoncé dans le dernier budget pour prévenir les surdoses.

Le gouvernement estime que cet argent permettra d’augmenter l’intensité des interventions et de répondre aux préoccupations des organismes.

Le financement sera dirigé vers des organismes communautaires régionaux et locaux en vue de la consolidation et de la bonification de services tels que le déploiement de services de consommation supervisée et de vérification de drogues . Il vise également à augmenter le financement des partenaires communautaires nationaux œuvrant en recherche, en prévention, et en promotion et soutenir la mise en œuvre de la Stratégie 2022-2025, précise le gouvernement.

La partie allouée aux organismes communautaires va être significative , a assuré le ministre Carmant, en entrevue à l'émission Les matins d'ici, mardi matin.

Celui-ci n'a toutefois pas pu détailler la part de la somme annoncée qui sera consacrée spécifiquement à l'Outaouais.

Une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau

Un peu plus tard, mardi matin, le ministre Carmant et le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, doivent procéder à l'inauguration d'une nouvelle ressource d'hébergement en dépendance à Gatineau.

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, M. Carmant a expliqué que cette nouvelle ressource sera dotée d’une capacité de 70 lits et offrira un service 24 h sur 24 et sept jours sur sept aux personnes de Gatineau et des environs.

Ça va venir atténuer la pression qu’on vit actuellement , a-t-il réagi. En ouvrant cette ressource d’hébergement en dépendance, il y en a qui vont pouvoir quitter, aller vers l’hébergement dépendance, puis ensuite vers un logement supervisé, ce qui va ouvrir des places au Gîte ami. On est en train de consolider la trajectoire.

Deux programmes seront principalement offerts, soit un service de thérapie de 20 semaines pour le traitement des dépendances et un programme d’un mois en réinsertion sociale, pour les personnes qui en ont besoin, dans un objectif de stabilisation résidentielle.