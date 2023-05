Train léger d’Eglinton : le constructeur veut poursuivre Toronto, dit Metrolinx

Dans un communiqué, le PDG de Metrolinx, Phil Verster, dit que CTS a informé son agence tard lundi soir de son « intention » de poursuivre la CTT , sans donner plus de détails.

Il qualifie cette approche de « tactique dilatoire ».

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ligne Eglinton Crosstown est en construction depuis 2011. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Aucune date n'a encore été fixée pour l'entrée en service du train léger Eglinton Crosstown, qui était prévue initialement en 2020.

M. Verster continue à réclamer un plan « crédible » du consortium pour la fin des travaux.

« Alors que Metrolinx pousse et soutient CTS pour terminer le projet, CTS cherche de nouvelles façons de faire des demandes financières. » — Une citation de Phil Verster, PDG de Metrolinx

Metrolinx promet de lutter contre toute poursuite.

260 défauts de construction

M. Verster répète que Metrolinx a suspendu des paiements « importants » au constortium à la suite des retards dans les travaux.

Il ajoute que le consortium devra assumer le coût des correctifs demandés. Le PDG de Metrolinx indiquait en avril qu'il y avait 260 défauts de construction à corriger.