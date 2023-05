Rimouski a enregistré un surplus de 4,7 M$ en 2022

Ce résultat se compare à celui du bilan financier dressé à la fin de 2021 dans lequel la Ville inscrivait un surplus de 4,8 millions de dollars.

Pour 2022, on attribue principalement ce surplus à une hausse des revenus liés aux droits de mutation et à des subventions gouvernementales.

La vente de la Grande Place à Rimouski a rapporté de bonnes sommes en droits de mutation à la Ville. Sa démolition a commencé en juin 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Environ 1500 transactions immobilières ont été conclues à Rimouski en 2022, pour une somme de 3,6 millions de dollars en droits de mutation.

Ce nombre de transactions immobilières est légèrement moins élevé que ce que la Ville a connu en 2021, mais ces transactions ont rapporté plus en droits de mutation. Le maire de Rimouski, Guy Caron, a cité en exemple la transaction immobilière liée à la vente de la Grande Place.

Les taux d'intérêt augmentent, alors ça augmente les frais et les charges, notre dette, mais ça a aussi augmenté de beaucoup les revenus qu'on a obtenus des placements à intérêts que nous avons , a indiqué le maire.

En subventions gouvernementales, il est notamment question de sommes octroyées pour le transport en commun et de compensations reliées à la COVID-19.

« Grâce à la gestion très prudente tout en mettant l'accent sur les investissements à venir, je pense qu'on a réussi à assurer un bon équilibre jusqu'ici puis c'est l'intention pour les années qui vont suivre. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

La hausse de ces revenus non récurrents a permis à la Ville de mieux affronter les fluctuations économiques connues en 2022 qui ont augmenté les dépenses notamment liées à l'achat de carburant, d'asphalte et pour l'enlèvement de la neige.

C'est ce qui explique, en partie, les raisons pour lesquelles, lors du dernier budget, on a été prudents par rapport au déneigement, par rapport à la manière qu'on va déneiger parce qu'on voit vraiment la courbe augmenter au niveau des coûts et il faut faire attention pour s'assurer que ça demeure sous contrôle , a indiqué Guy Caron.

Des projets d'immobilisations réalisés en 2022

La Ville a dépensé 36 millions de dollars en projets d'immobilisations en 2022, soit deux millions de dollars de plus que ce qui était prévu au plan triennal d'immobilisations.

La Ville a reçu environ 25 millions de dollars en subventions gouvernementales pour mener à bien ces projets.

L'avancement des travaux de rénovation du Théâtre du Bic en décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Parmi ces investissements se retrouve une somme de 4,5 millions de dollars investie en 2022 pour la rénovation au Théâtre du Bic.

Un montant de 3,6 millions de dollars a été dépensé en 2022 pour la mise à niveau du système de réfrigération du Colisée Financière Sun Life. Près de 3 millions de dollars ont aussi été investis pour la mise à niveau de plateaux sportifs en vue de la tenue des Jeux du Québec cet été.

Enfin, la dernière phase de renouvellement de la conduite d'amenée principale en eau potable a été complétée pour une somme de 6,8 millions de dollars et des travaux routiers ont été effectués sur le territoire de la ville pour un peu plus de 3 millions de dollars.

« Beaucoup d'investissements dans le futur. Les demandes sont là, alors je pense qu'il va falloir les rencontrer. Puis, les attentes sont élevées également. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Lors de la mêlée de presse qui a suivi la séance publique du conseil municipal, Guy Caron a glissé un mot sur ce que pourrait contenir le prochain plan quinquennal d'immobilisations.

Les autres investissements qu'il y aura dans le domaine du sport? On parlait entre autres du Centre multisports qui est toujours dans les cartons de la Ville, même si le PAFIRS , le programme de financement du gouvernement, n'est plus vraiment financé à la même hauteur. Il reste [...] qu'on voit le besoin d'avoir un tel centre. Aussi, on regarde au niveau des rues à paver et du besoin de pouvoir paver davantage. C'est pris en considération effectivement , a affirmé le maire.

Le conseil municipal doit adopter le nouveau plan quinquennal d'immobilisations 2024-2028 au mois de juin.

Contrôle de la dette

La dette de la Ville de Rimouski a augmenté de 2,7 millions de dollars en 2022 pour s'élever à 67,2 millions de dollars.

Le directeur du Service des ressources financières, Sylvain St-Pierre, a expliqué lundi soir qu'un montant de 5,7 millions de dollars a été consacré au remboursement de la dette l'an dernier.

Les nouveaux emprunts contractés totalisent quant à eux 8,4 millions pour 2022.