Héritage autochtone : l’Université Memorial a déboursé 13 800 $ à la suite d’un scandale

Un contrat obtenu grâce à la loi sur l'accès à l'information provinciale montre que le cabinet de relations publiques National a offert des conseils en communications concernant un enjeu sensible impliquant sa présidente au conseil d'administration de l'établissement. Le contrat est daté du 10 mars, deux jours après que Radio-Canada/CBC a publié une enquête au sujet des ancêtres mi'kmaq revendiqués par Mme Timmons.

Nous avons travaillé avec des organisations des secteurs privé et public, incluant des universités aux quatre coins du pays, pour naviguer des allégations de fausse représentation et d'inconduite dirigées contre des dirigeants , a affirmé la firme National dans le document, en réponse à une demande faite par l'Université.

Le cabinet a offert de faire une veille médiatique et d'encadrer les communications grâce à une équipe incluant sa vice-présidente à la gestion de crises et d'enjeux, pour une somme estimée de 13 800 $. National a affirmé que son approche protégerait la réputation de l'Université, mais les détails de ce plan et du budget associé ont été caviardés.

La porte-parole de l'Université Memorial, Michelle Osmond, a indiqué dans un courriel que le conseil d'administration avait contacté la firme de relations publiques pour qu'elle fournisse des conseils indépendants et du soutien . Elle n'a pas pu dire immédiatement quel montant l'Université a finalement payé à la compagnie.

L'article de Radio-Canada avait soulevé des questions au sujet de l'héritage revendiqué de Mme Timmons, qui disait que l'arrière-arrière-grand-mère de son père était mi'kmaq. Mme Timmons s'est excusée peu de temps après, disant regretter toute blessure ou confusion que le partage de [son] histoire a causée . Le 13 mars, elle a dit qu'elle prenait un congé payé de six semaines, mais le 6 avril, le conseil d'administration a annoncé avoir mis fin à son contrat.

D'autres revendications du même genre sont remises en question

Vianne Timmons n'est pas la première membre du milieu académique dont les revendications d'héritage autochtone ont récemment été remises en question.

En mars, la British Columbia Civil Liberties Association a annulé un prix qu'elle avait donné à l'ancienne juge et professeure de droit Mary Ellen Turpel-Lafond, disant croire que cette dernière avait falsifié son héritage cri . Plusieurs établissements, incluant l'Université McGill, ont aussi annulé les diplômes honoraires qu'ils avaient donnés à Mme Turpel-Lafond, qui a aussi par elle-même décidé d'abandonner ceux qu'elle avait reçus des universités Simon Fraser et Brock.

L'été dernier, Carrie Bourrassa a démissionné de son poste de professeure de santé à l'Université de Saskatchewan après qu'une enquête de Radio-Canada ait remis en question ses affirmations selon lesquelles elle était métisse.

L'Université Memorial se trouve à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. (Photo d'archives) Photo : CBC

Mme Timmons a soutenu n'avoir jamais revendiqué être autochtone, mais seulement d'avoir un héritage autochtone. Cependant, elle a pendant des années cité son adhésion à la Première Nation mi'kmaq Bras d'Or de Nouvelle-Écosse dans ses références professionnelles. Le groupe n'est pas reconnu comme une Première Nation par le gouvernement de Nouvelle-Écosse ni par le fédéral.

Vianne Timmons est entrée en poste à l'Université Memorial en avril 2020, avec un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 450 000 $. Son contrat stipule que s'il est révoqué sans cause, ce qui est le cas maintenant, elle a droit à 675 000 $ en indemnité de départ, en plus de 270 000 $ en autres prestations.