La crise des opioïdes, nouvelle préoccupation d’OC Transpo

L’agente spéciale en chef, Tracey McRae, a présenté, la semaine dernière, à la Commission du transport en commun, des données montrant que les agents spéciaux d'OC Transpo ont administré la naloxone 48 fois en 2022, parmi plus de 600 appels médicaux.

L’année dernière, la société de transport en commun a indiqué, pour la première fois, le nombre de fois où les agents ont administré ce médicament qui peut temporairement inverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

Tous les agents spéciaux sont formés pour l’administrer, a expliqué Mme McRae, de même qu’à la gestion de l’oxygène, aux intubations nasales [et] aux trousses d’urgence, ce qui nous permet de sauver des vies .

Les agents spéciaux transportent toujours des trousses de naloxone, comme celle-ci. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les agents répondent aux incidents qui se produisent dans les autobus, aux arrêts ou dans les stations d’autobus, et le long des lignes d’autobus, a déclaré la Ville, mais elle n'a pas pu fournir les lieux exacts où les agents sont intervenus.

Les appels de l'unité peuvent provenir du public, des chauffeurs d’autobus, d'autres membres du personnel des transports en commun, des boîtes d'appels d'urgence ou des téléphones publics.

Les surdoses de plus en plus fréquentes dans les lieux publics

Les dizaines de doses de naloxone administrées par les agents d'OC Transpo, l'année dernière, devraient tirer la sonnette d'alarme , a prévenu Leila Attar, une ancienne employée du Service de réduction des méfaits à Ottawa.

Elle a participé pendant les six dernières années aux efforts de réduction des méfaits et de prévention des surdoses dans la ville. Elle a observé que la consommation de drogues dans un espace public, comme un autobus ou une gare routière, est devenue plus fréquente.

Leila Attar recommande aux citoyens de se munir d'une trousse de naloxone, ce qui pourrait sauver la vie d'une personne en surdose. Photo : gracieuseté Leila Attar

Elle croit qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme de survie permettant d'éviter une surdose en solitaire.

Nous allons voir des surdoses dans des lieux publics beaucoup plus souvent , a-t-elle prédit.

« Si vous n'avez pas de maison et que vous n'avez aucun endroit où vous vous sentez en réelle sécurité dans votre journée, peut-être que monter dans un autobus et aller d'un bout à l'autre de la ville est la chose la plus sécuritaire que vous puissiez faire pour vous-même. » — Une citation de Leila Attar, ancienne employée au Service de réduction des méfaits à Ottawa

Selon elle, la crise des surdoses s'aggrave au niveau local et national en raison d'un approvisionnement en médicaments non réglementé qui est très toxique , les opioïdes pouvant être mélangés à du fentanyl, du carfentanil et des benzodiazépines.

Plusieurs obstacles se dressent sur la route des personnes qui souhaitent accéder aux services dont elles ont besoin, comme les sites d'injection supervisés et le soutien en matière de santé mentale.

Santé publique Ottawa (SPO) a recensé 94 décès liés à une surdose d'opioïdes au cours des neuf premiers mois de 2022. Les données de SPO montrent également que 846 visites aux services d'urgence ont eu lieu l'année dernière en raison d'une surdose d'opioïde.

Mme Attar a également encouragé les résidents à se munir de trousses de naloxone, qu'elle compare à une trousse de premiers soins.