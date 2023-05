Iggy Pop et Hozier au CityFolk à Ottawa

Le festival se tiendra du 14 au 17 septembre prochain au parc Lansdowne.

La tête d’affiche du festival sera l’iconique chanteur américain Iggy Pop qui sera en spectacle le 13 septembre, pour la première soirée du festival. Il partagera la scène avec Busty and the bass et Nobro.

Le lendemain, le groupe de rock ontarien Arkells prendra l’affiche. Puis, le 15 septembre, ce sera au tour du groupe de rock britannique Bush de mener la soirée, à laquelle participera l’auteure-compositrice-interprète québécoise, Geneviève Racette.

Le 16 septembre, le groupe de folk et rock islandais, Kaleo, est annoncé lors d’une soirée à laquelle participera l’artiste francophone d’Ottawa, Kristine St-Pierre.

Le festival se terminera le lendemain avec la présence d’Hozier.

La prévente des billets commencera mercredi 17 mai, à 10 h.