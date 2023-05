New Richmond ne veut plus être seule à soutenir Pin rouge

La station touristique Pin Rouge a terminé l’année 2022 avec un déficit d'un peu plus de 172 000 $. Ce manque à gagner grimpe à 300 000 $ si on y ajoute l’amortissement des équipements.

D’après le maire Éric Dubé, New Richmond n’a plus les moyens d’assurer seule la gestion de ces infrastructures. On mettrait annuellement près de 150 000 $, mais là, il faudrait presque doubler ce montant-là pour continuer d’offrir le service , explique le maire.

La station cumulait déjà un déficit de 2,8 M$ en décembre dernier. Éric Dubé avait déjà expliqué lors du dépôt du budget qu'une solution devrait être trouvée si la situation perdurait.

New Richmond a déposé le bilan de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022 lors d’une assemblée extraordinaire du conseil municipal, lundi soir.

Les états financiers de la petite ville de 3800 habitants démontrent que la situation ne s’est pas améliorée. La Municipalité ne parvient qu’à éponger les taux d’intérêt de la dette.

Éric Dubé explique que la Ville attendait de voir l'ampleur du déficit du parc régional de la Petite-Cascapédia, qui gère la station touristique, avant de mettre en place des mesures.

La station touristique Pin rouge à New Richmond offre 27 pistes de ski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité a reçu les chiffres il y a quatre semaines. On voulait, explique le maire, voir si c’était conjoncturel. Ça prenait les chiffres. On a commencé à travailler depuis trois semaines, à analyser tout ça, à savoir d'où ça vient et où on peut s'en aller.

Le déficit, précise le maire, est principalement attribuable à la hausse des coûts d’exploitation en montagne, à la facture d’assurances et aux intérêts sur la dette. L'achalandage a été bon, les revenus sont quand même là, c'est vraiment les coûts qui ont explosé, l'inflation a frappé durement le parc régional , commente M. Dubé.

Même si le maire assure que la Municipalité va continuer de soutenir les activités de la station de ski et du parc récréatif, il estime que le statu quo n’est plus possible.

« On ne peut pas se permettre de refaire une autre année comme celle-là. » — Une citation de Éric Dubé, maire de New Richmond

Une réflexion est en cours avec le conseil d’administration du Parc régional afin de trouver d’autres partenaires.

Des représentations ont été faites auprès de Québec. On espère que dans les prochains mois qu’on soit capable de partager toute cette réflexion avec la région , ajoute Éric Dubé.

Par ailleurs, New Richmond a encaissé l’an dernier des revenus de plus de 8,88 M$ pour des dépenses d’un peu plus de 8 M$. La Ville réussit donc à dégager un surplus budgétaire d’un peu plus de 79 000 $.

Le maire souligne que la Ville a pu obtenir ce résultat en raison notamment de l’effervescence du marché immobilier et des droits de mutation. C'est ça qui nous a permis de contrer l'inflation parce qu'on sait que nos coûts ont aussi explosé , commente M. Dubé.

L’augmentation de la richesse foncière a aussi aidé New Richmond à générer des revenus supplémentaires. Le surplus accumulé de la Ville s’élève à 788 093 $.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois