Les funérailles du sergent Eric Mueller auront lieu jeudi au Centre Canadian Tire

Le 11 mai, peu après 2 heures du matin, le sergent Mueller et deux de ses collègues du détachement du canton de Russell ont été appelés à se rendre dans une maison de la rue Laval, dans le village de Bourget, après qu'une personne a signalé avoir entendu un coup de feu, selon la police.

Quelques minutes après leur arrivée, les trois agents ont été ciblés par des tirs et blessés par balle par une personne se trouvant dans la maison. Ils ont été transportés à l'Hôpital d'Ottawa où le sergent Mueller est finalement décédé des suites de ses blessures.

Le suspect, Alain Bellefeuille, 39 ans, a depuis été inculpé d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre.

Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal jeudi, le même jour que les funérailles du policier.

Le Centre Canadian Tire accueillera les funérailles policières d'Eric Mueller. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Buntola nou

Le sergent a sauvé un suspect d'un véhicule en feu

M. Mueller, 42 ans, laisse derrière lui une femme et deux enfants, selon sa nécrologie.

Il a fait ses débuts dans les forces de l'ordre en 2002 en tant qu'agent spécial de la PPO .

Une fois devenu un agent en uniforme de la PPO en 2006, il a servi dans le comté de Grenville, puis dans celui de Leeds. Il a obtenu le grade de sergent en 2018.

Trois ans plus tôt, il avait reçu une citation spéciale pour bravoure.

Son travail a été reconnu pour avoir, avec d'autres personnes, soulevé un véhicule en feu afin d'en retirer un suspect blessé , peut-on lire dans les informations publiées par la PPO .

Ses collègues le décrivaient comme un vrai joueur d'équipe sur lequel on pouvait compter en cas de besoin.

Des gens se sont réunis sur le trottoir de Rockland pour accueillir le corbillard transportant le corps du sergent Eric Mueller vers un funérarium, le 13 mai. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

La PPO a demandé au public et aux médias de respecter le deuil et la vie privée de la famille de M. Mueller et des deux autres agents blessés lors de la fusillade de jeudi dernier.

Le porte-parole de la PPO , Bill Dickson, a jugé qu'il était encore trop tôt pour envisager un éventuel examen interne de l'incident, et que le service se concentrait pour le moment sur les funérailles du policier et sur le soutien à la famille de M. Mueller.

Hommage au sergent Mueller

La fin de semaine dernière, un cortège policier a accompagné le corps de M. Mueller jusqu'à un salon funéraire à Rockland.

Alain Saumure faisait partie des résidents qui ont observé la scène depuis le trottoir sur lequel se trouvait également une longue file de policiers au garde-à-vous.

Des policiers au garde à vous attendent l'arrivée du corps de M. Mueller au funérarium de Rockland, samedi. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Ancien agent municipal qui a également signé le livre de condoléances disponible sur place, M. Saumure a raconté avoir récemment eu une interaction avec un autre des agents blessés dans la fusillade.

Je venais de faire un excès de vitesse, mais le policier a été très gentil. Il m'a donné un avertissement et il s'avère que cinq mois plus tard, il s'est retrouvé dans cette fusillade , a raconté M. Saumure. C'est pour cela que je suis ici. Il fallait que je sois ici.