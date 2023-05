Des pêcheurs de Glace Bay demande au gouvernement de nettoyer un lac contaminé

Un groupe de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, affirme que l'eau d'un lac de la région est contaminée et demande au gouvernement provincial de la nettoyer avant de repeupler l'étang avec plus de truites.

L'Association de la pêche sportive du barrage No. 20 a payé pour faire analyser l'eau en septembre et le président Donald McNeil rapporte que les résultats montrent des niveaux de la bactérie E. coli et de coliformes totaux qui dépassent les directives de Santé Canada.

Avant, vous pouviez compter chaque roche au fond, chaque bâton, c’était une eau cristalline , raconte le mineur à la retraite de 74 ans.

Tout le monde pêchait, parce que vous aviez du poisson et que c'était propre et agréable.

À son avis, la qualité de l'eau du lac du Cap-Breton se détériore depuis des années et qu'il s'inquiète des animaux morts trouvés autour des rives du lac.

Le niveau de bactéries dépasse les directives fédérales

En plus d’un niveau de bactérie E. coli trop élevé, le test du groupe a également trouvé des niveaux d'isobutylbenzène et de dotriacontane, deux hydrocarbures que l'on trouve parfois dans les eaux de surface, à des concentrations généralement dans les limites autorisées.

Donald McNeil souhaite que le barrage et les tuyaux de drainage de la région soient enlevés. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Donald McNeil soupçonne que la contamination provient des eaux pluviales qui sont concentrées par un barrage qui empêche le lac de se vider correctement.

« Le barrage doit disparaître et les tuyaux de drainage doivent disparaître! » — Une citation de Donald McNeil, président de l'Association de la pêche sportive du barrage No. 20

Dans un courriel envoyé l'automne dernier entre le personnel du ministère des Pêches et publié dans le cadre d'une demande d'accès à l'information, la province révèle que l'ensemencement de truites dans le lac a été suspendu à cause de préoccupations concernant les niveaux élevés de contamination dans l'eau.

La province a effectué son propre test en décembre et a constaté que le nombre d'E. coli était tombé à 40, ce qui est dans la limite acceptable de Santé Canada, mais elle a trouvé un nombre total de coliformes de 579, ce qui dépasse la limite.

Le test de la province a également révélé des niveaux normaux de minéraux et de métaux. Le ministère dit que les résultats indiquent qu'il n'y a aucune inquiétude quant à la santé des poissons et que l'ensemencement avait repris.

Donald McNeil rapporte qu’il fut un temps où l'eau du lac était limpide. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Selon les dossiers de la province, la dernière évaluation provinciale pour ce lac remonte à 1975. Le niveau de pH était alors de 5,6, ou acide, ce que la truite trouve intolérable. Le test du département en décembre a révélé que le pH était de 7,7, ou neutre.

En 2008, la truite mouchetée dans le lac a commencé à mourir, ce qui, selon la province, était dû aux températures élevées.

Amina Stoddart, professeure de génie civil et des ressources à l'Université Dalhousie, explique que la bactérie E. coli est considéré comme une bactérie indicatrice qui peut révéler d'autres problèmes de qualité de l'eau.

Il y a une petite partie qui est pathogène ou qui pourrait causer des maladies gastro-intestinales, mais c'est une indication que cette contamination fécale est là , explique-t-elle.

Je ne serais pas nécessairement inquiète par un niveau supérieur d'un jour, mais si vous reveniez la semaine prochaine et la semaine suivante et qu'ils étaient constamment élevés, cela indiquerait probablement pour moi que peut-être qu'il y a un problème chronique avec ce lac.