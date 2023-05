Mission économique en Europe pour des représentants de la MRC de Memphrémagog

Divers représentants du milieu économique de la MRC de Memphrémagog, dont la mairesse de Magog Nathalie Pelletier, le maire de Stanstead Jody Stone, le préfet de la MRC Jacques Demers, des représentants de Magog Technopole et des dirigeants d’entreprise devraient se rendre en Belgique du 28 mai au 2 juin dans le cadre d’une mission économique.

Le voyage d’affaires a été présenté lors de la séance du conseil municipal de Magog, lundi soir.

Après le 2 juin, la mairesse de Magog et le directeur général de la municipalité prolongeront leur séjour de l’autre côté de l’Atlantique afin de rencontrer des représentants de la Ville de Clermont-Ferrand. Cette ville française représente le siège social du réseau international des Villes Michelin, dont Magog fait partie depuis 2022.

C’est un réseau international où les gens s’échangent de bonnes pratiques et peuvent aussi échanger au niveau économique. Il y a un incubateur technologique entre ces villes-là. On y voit un beau potentiel pour Magog Technopole , souligne Nathalie Pelletier.

« On n’y va pas pour un voyage. C’est pour le travail, pour faire rayonner et pour développer des liens d’affaires pour la Ville et la MRC. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Il y a des liens économiques quand même intéressants qui se font avec la région de Wallonie picarde, en Belgique. Si on est capable de faire en sorte qu’il y ait des bureaux satellites en Belgique qui viennent ici, on appelle ça le corridor d’accélération. Des gens de la Belgique viennent faire des affaires ici, et ceux du Québec peuvent aller faire des affaires outremer , ajoute-t-elle.

Le voyage de la mairesse sera financé par la MRC, a-t-elle précisé.