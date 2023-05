Les propriétaires madelinots de terres agricoles s’impatientent

Un regroupement d'environ 75 propriétaires de terres agricoles et de territoires forestiers a déposé vendredi un mémoire comportant leurs demandes pour le futur schéma d’aménagement, qui est en cours de planification.

Ces propriétaires, qui ne veulent pas perdre leurs droits de construire, demandent à être consultés.

Par souci de protection des terres agricoles et forestières, la Communauté maritime des Îles a adopté l'an dernier, après avoir sondé la population, un règlement pour freiner la délivrance de nouveaux permis de construction et de modifications de zonage en territoire agricole et forestier.

Ce gel des autorisations de construire se voulait une mesure temporaire en attendant l'adoption d'un nouveau schéma d'aménagement.

C’est une mesure pour se laisser le temps, dans ce cas-ci, de bien réfléchir et de faire évoluer le processus du schéma d’aménagement qui est une démarche qui est en cours, qui est un long processus , explique le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette.

Le territoire agricole madelinot non protégé par la loi provinciale Contrairement au reste du territoire québécois, la vaste majorité des terres agricoles des îles de la Madeleine ne sont pas assujetties à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Seulement 85 hectares de terre, soit l’équivalent de 160 terrains de football, ont été protégés par la législation provinciale, à la demande de certains agriculteurs.

Les principaux concernés, les propriétaires de ces terrains, sont inquiets. On ne peut pratiquement plus rien faire sur les territoires agricoles et forestiers, alors qu’avant on pouvait faire de petites constructions, explique le porte-parole du regroupement Charles Cormier.

« On veut avoir accès à nos terrains pour l’héritage, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent se construire sur nos terres s’ils veulent le faire. » — Une citation de Charles Cormier, porte-parole du Regroupement de propriétaires de terrains agricoles et forestiers des Îles

Il souligne que de nombreux jeunes n'ont pas les moyens financiers d'acheter un terrain et de revenir s'installer dans l'archipel.

« On veut avoir le droit de se construire sur nos terrains, avec certaines restrictions bien sûr, parce qu’on n’est pas contre l’agriculture, bien au contraire. » — Une citation de Charles Cormier, porte-parole du Regroupement de propriétaires de terrains agricoles et forestiers des Îles

M. Cormier demande une présentation publique suivie d'une consultation avant que le projet de règlement du schéma d’aménagement ne soit envoyé aux différents ministères pour analyse.

Un processus encadré

Le maire Antonin Valiquette indique qu’une présentation du projet comme demandé par le regroupement n’est pas dans les cartons puisque l'adoption d'un plan d'aménagement est une démarche balisée par le gouvernement. Il y a eu une consultation publique, il y a eu un sondage, il y a des mémoires de déposés… à un moment donné, il faut entamer le processus d’échange avec le gouvernement , fait valoir Antonin Valiquette.

Dans l'ensemble de la démarche, la Communauté maritime en est à l’étape de recevoir les mémoires des différents partenaires de l’archipel. Tout le monde, des partenaires des secteurs économiques, environnementaux, bioalimentaire qu'aux propriétaires des terres, sera entendu, assure le maire.

« On leur a donné la chance, comme les autres autres organisations […] et leurs préoccupations font partie des réflexions du conseil à ce stade-ci. » — Une citation de Antonin Valiquette, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles.

On a préféré prendre le pouls de nos partenaires socioéconomiques en amont pour rédiger le document de départ pour être sûr qu’il y ait une bonne représentation locale qui fasse partie de l’ ADN du texte original présenté au gouvernement , précise M. Valiquette.

Ce sont ces échanges qui mèneront à l'adoption du plan final. C’est, précise le maire, un va-et-vient entre le gouvernement du Québec et la Communauté maritime qui va se faire dans les prochains mois dans l’élaboration de ce schéma d’aménagement, donc on ne peut pas à chaque étape consulter la population.

À la lumière des différentes demandes, le conseil orientera le responsable du projet du schéma d’aménagement, Serge Bourgeois, qui poursuivra le travail de rédaction.

Par la suite, le document sera envoyé au gouvernement du Québec pour analyse et éventuellement une approbation. Une consultation publique est également prévue après ce processus.

Charles Cormier indique comprendre la démarche de la Municipalité. On n’est pas contre la Municipalité, on n’est pas contre les autres organismes qui ont déposé des mémoires, on comprend et on veut travailler avec eux, mais on veut que nos droits soient respectés , affirme-t-il.