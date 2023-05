Magog rapporte plus de 7 M$ d’excédent en 2022

En incluant la Régie de police de Memphrémagog et la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook, l’excédent dépasse les 7,7 M$.

Ces nombres sont notamment liés à des revenus imprévisibles, dont plus de 3,3 M$ supplémentaires en droits de mutation, indique la municipalité.

Bien qu’on avait augmenté la prévision, parce qu’on savait que ça bougeait de ce côté-là, on a eu encore un surplus de ce qu’on avait prévu , constate Nathalie Pelletier, la mairesse de Magog.

Plus de 4,5 M$ d’excédent a aussi été accumulé grâce à Hydro-Magog, dont 1 M$ est lié aux activités de cryptomonnaie sur le territoire.

Le ratio de la dette à long terme sur les actifs se situe toujours dans la moyenne des villes comparables , précise un rapport présenté par Magog.

L’excédent sera notamment réinvesti dans le transport actif et l’environnement. On a lancé notre plan directeur du transport actif lors de la dernière séance, donc si on est capable de faire des améliorations pour encourager les gens à tendre vers cette pratique. Également, [on compte] financer des projets qu’on n’a pas été capable de financer, car les coûts étaient trop élevés , soutient Nathalie Pelletier.

La municipalité avait également enregistré un excédent en 2021.