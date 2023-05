Anna Gainey portera les couleurs du PLC pour la partielle dans NDG–Westmount

Mme Gainey a ainsi damé le pion à Fred Headon et Jonas Fadeu, deux autres aspirants au poste de candidat. Elle a d’ailleurs remercié sur Twitter les membres du Parti libéral qui l’ont appuyé dans cette première étape qui la sépare du siège occupé depuis 15 ans par l’ancien astronaute Marc Garneau.

Ce dernier a annoncé en mars dernier qu’il quittait la vie politique. Il invoquait alors des raisons familiales d’abord et avant tout, mais il avait aussi réitéré son désaccord avec le projet de loi C-13 visant à moderniser la Loi sur les langues officielles. Ce projet de loi a d’ailleurs été adopté aux Communes plus tôt lundi.

Anna Gainey a étudié les relations internationales et les sciences politiques à la London School of Economics et à l’Université McGill, peut-on lire sur son site Web officiel. La nouvelle candidate libérale a également travaillé auprès des ministres John McCallum et Bill Graham entre 2003 et 2006. Mme Gainey a aussi été présidente du PLC de 2014 à 2018.

Elle est aujourd’hui à la tête de la Fondation Gainey – une organisation qui finance des programmes d’éducation environnementale et artistique pour les jeunes , selon sa page officielle – et de Canada 2020, un groupe de réflexion (think tank) progressiste et indépendant .

Dans cette circonscription à majorité anglophone, elle croisera notamment le fer avec le chef adjoint du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneault, qui compte faire campagne en misant sur les inégalités et les changements climatiques. Francophone de la Rive-Sud de Montréal, il s’attend aussi à ce que la question des droits linguistiques de la minorité anglophone du Québec s’invite dans sa campagne.

Le comptable Mathew Kaminski sera sous la bannière conservatrice. Sa nomination a aussi été confirmée lundi soir.

Les citoyens de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount qui travaillent fort méritent un gouvernement qui les priorisera. Seul un gouvernement dirigé par Pierre Poilievre permettra aux Canadiens de reprendre le contrôle de leur vie et ramènera le gros bon sens au parlement , a souligné M. Kaminski dans un communiqué.

M. Kaminski, qui possède une expérience de travail en audit public et en comptabilité d’investissement institutionnel, se décrit comme un conservateur fiscal qui croit à la transparence et à la responsabilité financière .

Deux candidats du Nouveau Parti démocratique (NPD) font campagne dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount afin de pouvoir représenter le parti, soit Jean-François Filion, un professeur d’anglais, et Malcolm Lewis-Richmond, un membre du parti de longue date.

Trois autres circonscriptions éliront leurs députés le 19 juin : Oxford, en Ontario, Portage–Lisgar et Winnipeg–Centre-Sud, au Manitoba.

Les électeurs des quatre circonscriptions concernées pourront voter dans leur bureau de vote le jour de l’élection, le 19 juin, ou par anticipation, du 9 au 12 juin. Ils pourront aussi voter dans leur bureau d’Élections Canada en tout temps d’ici le 13 juin, ou par bulletin spécial, en faisant une demande avant le 13 juin à 18 h.