La Colombie-Britannique enverra des patients aux États-Unis pour leur radiothérapie

En raison des longs temps d’attente et d’une pénurie de personnel, la Colombie-Britannique enverra chaque semaine, à partir du 29 mai, jusqu’à 50 patients atteints d'un cancer suivre leur radiothérapie à Bellingham, dans l’État de Washington.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, l’a annoncé lundi lors d’un point de presse à Vancouver.

Les coûts de transport, d’hébergement et de traitement seront couverts à 100 % par le gouvernement.

Une équipe de soutien aidera les patients pendant qu’ils suivront leur traitement en arrangeant leurs rendez-vous, en coordonnant et facilitant leurs déplacements, et en étant présente à leur retour dans leur centre régional de traitement du cancer , précise le ministre.

Une crise majeure , selon l’opposition

Selon la porte-parole en matière de santé du parti BC United, Shirley Bond, le système de santé est dans une situation épouvantable et cette annonce en est la preuve.

Cela fait des mois que nous sonnons l’alarme sur les soins pour le cancer et les temps d’attente prolongés en Colombie-Britannique, dit-elle. Aujourd’hui, c’est finalement la reconnaissance par ce gouvernement, par ce ministre, que nous faisons face à une crise majeure .

BC United demande au gouvernement d’accélérer le processus d’accréditation des professionnels de la santé étrangers qui souhaitent pratiquer dans la province.

Nous envoyons des patients hors du pays au lieu de nous assurer d’amener des travailleurs de la santé supplémentaires en Colombie-Britannique , déclare Shirley Bond. Elle souligne notamment la croissance des cas de cancers prévue au cours des prochaines années, qui risque selon elle d’aggraver la situation.

Une mesure temporaire, promet le gouvernement

Adrian Dix affirme que l’envoi de patients aux États-Unis est une mesure temporaire, le temps d’embaucher le personnel nécessaire pour combler les besoins dans la province.

Selon le gouvernement, 4800 patients atteints principalement du cancer du sein ou de la prostate devraient bénéficier de ce programme dans les deux prochaines années, soit en moyenne 2400 par an.

Le ministre de la Santé indique qu'actuellement, plus de 82 % des patients reçoivent leur traitement de radiothérapie à l'intérieur du délai de référence (quatre semaines), et que la mesure annoncée lundi permettra d'augmenter cette proportion.

Les patients qui suivront leur radiothérapie aux États-Unis devront avoir leur passeport, et ils seront traités dans une clinique de Bellingham, à une vingtaine de kilomètres de la frontière, au sud de Vancouver.

Un manque de personnel habilité à opérer des appareils pour la radiothérapie est responsable de temps d'attente plus long que recommandé pour les patients atteints du cancer en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

Les gens en Colombie-Britannique ont besoin de soins dans les communautés où ils vivent, déclare de son côté la cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau, par communiqué. Ils ont besoin d’être connectés avec leurs familles et leurs réseaux de soutien.

Selon les Verts, cette annonce confirme que le système de santé est vacillant .

Adrian Dix, lors du point de presse, a expliqué que la mesure n’est pas sans précédent, notant que près d’une centaine de femmes enceintes de la Colombie-Britannique ont accouché aux États-Unis de 2006 à 2009 en raison d’une trop grande demande de soins spécialisés pour des grossesses à risque.

Il affirme aussi qu’un certain nombre de patients des hôpitaux de Victoria et de Kelowna se sont fait offrir de passer des examens d’imagerie médicale à Bellingham entre 2018 et 2020, le temps que les établissements acquièrent un appareil dernier cri.