Coût de la vie à Toronto : 5 candidats à la mairie croisent le fer

L'événement était organisé par la banque alimentaire Daily Bread, en collaboration avec d'autres organismes communautaires.

Ana Bailão, Brad Bradford, Olivia Chow, Mitzie Hunter et Josh Matlow ont répondu à des questions axées autour de trois grands sujets : la lutte contre la pauvreté, le logement abordable (et l'appui aux locataires en particulier), et le réseau de transport en commun (comment s'assurer qu'il soit abordable et efficace).

Au total, plus de 100 personnes sont officiellement candidates à l’élection partielle pour remplacer John Tory à la mairie de Toronto. Les organisateurs n’avaient invité que les six premiers dans les intentions de vote; seul Mark Saunders a décliné et n’était pas présent.

Lors de ce débat d’une durée de deux heures, de nombreux points de consensus entre les candidats se sont dégagés.

Tous s’entendent pour dire qu’il faut s’attaquer à la crise du logement, cause sous-jacente de la pauvreté. Tous promettent de collaborer davantage avec les autres ordres de gouvernement, et d’être une voix plus forte pour réclamer que Toronto reçoive une portion plus équitable d’investissements fédéraux et provinciaux.

Interrogés sur l’insécurité alimentaire –et sur le fait que les banques alimentaires de Toronto n’ont jamais été autant fréquentées, enregistrant un nombre record de 270 000 visites en mars– les candidats ont tous promis de continuer à soutenir les organismes qui aident à nourrir les citoyens les plus démunis. Olivia Chow a aussi mentionné l’idée de cuisines communautaires; Josh Matlow, celle de jardins communautaires. Mitzie Hunter promet également de donner un coup de pouce aux programmes de nutrition à l'école.

Des membres du public écoutent le premier débat de candidats à la mairie de Toronto dans les locaux de la banque alimentaire Daily Bread. Photo : Radio-Canada

Sur le logement, tous les candidats ont promis la construction d'habitations abordables, et plusieurs proposent des mesures pour protéger davantage les locataires et prévenir les rénovictions. Josh Matlow souhaiterait l’imposition d’un contrôle des loyers et veut augmenter les amendes pour les propriétaires frauduleux .

Brad Bradford a répété que l’un des principaux obstacles à la construction est la bureaucratie qui nous freine . On n’a pas besoin de plus de plans qui vont se retrouver sur des étagères. Il faut maintenant se concentrer sur le processus , affirme-t-il.

Mitzie Hunter veut quant à elle la construction d’un plus grand nombre de logements pour les familles, des appartements de deux ou trois chambres et pas seulement des petits bouts de condos qui poussent dans le ciel .

Sur l’état de la Commission de transport de Toronto (CTT), Olivia Chow, Mitzie Hunter, Josh Matlow et Ana Bailão ont promis d'annuler les récentes compressions. Les usagers doivent maintenant attendre plus longtemps et payer plus cher , souligne Mme Chow.

Brad Bradford affirme que si la CTT n’a pas suffisamment de revenus, c’est que la fréquentation des transports est en baisse : sa priorité pour augmenter de nouveau l'achalandage est de s’attaquer aux enjeux de sécurité, dit-il. Ana Bailão estime elle aussi qu’il faut renforcer la sécurité pour attirer les gens vers les transports en commun. Elle promet entre autres d’ajouter des caméras.

À plusieurs reprises pendant le débat, les aspirants maires se sont attaqués les uns les autres sur leurs mathématiques , remettant en cause le financement de leurs promesses respectives.

Lors d’un segment réservé aux face-à-face , chaque candidat a eu l’occasion de poser des questions à l’un de ses adversaires. Bailão, Bradford, Hunter et Matlow ont tous pris pour cible Olivia Chow –qui pour l’instant est en avance dans les sondages.

Brad Bradford l’a accusée de vouloir augmenter l'impôt foncier. La principale intéressée a rétorqué qu’elle s’engageait à ne faire payer plus cher que les plus nantis, pour les maisons qui valent plus de 3 millions de dollars.

Des candidats à la mairie de Toronto en coulisse avant le premier débat de la campagne. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Le débat a par ailleurs été brièvement perturbé par un homme, qui est monté sur scène en criant. Selon plusieurs observateurs dans la salle, il s’agissait d’un autre des 102 candidats à la mairie, Kevin Clarke. Le manifestant a d’abord été appréhendé par le personnel de la banque alimentaire Daily Bread, et a accroché au passage une partie du décor en résistant. Il a finalement été escorté de force à l’extérieur par deux policiers.