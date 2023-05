Inquiétudes autour des canicules inhabituelles dans l’Ouest canadien

Les températures inhabituellement chaudes qui ont commencé vendredi persistent dans toute la Colombie-Britannique et l'Alberta cette semaine. Elles augmentent les risques de feux de forêt et d'inondations, déclenchent des avertissements de chaleur et forcent des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Les températures actuelles ne sont pas aussi sévères que celles du dôme de chaleur qui a tué des centaines de personnes en juin 2021 en Colombie-Britannique. Cependant, des scientifiques affirment que des températures aussi élevées et prolongées en mai sont très inhabituelles, et l'Ouest canadien connaîtra probablement des vagues de chaleur semblables dans les années à venir.

Joseph Shea, professeur agrégé en géomatique environnementale à l'Université du nord de la Colombie-Britannique, affirme que les résidents de l'Ouest canadien doivent s'adapter à un avenir plus chaud .

Selon lui, la région aurait été confrontée à une situation de dôme de chaleur similaire si le phénomène météorologique à l'origine du pic de température s'était produit en juin ou en juillet.

Environnement Canada a publié un avertissement de chaleur pour la majeure partie de la moitié nord de l'Alberta, commençant juste au nord d'Edmonton.

Un avertissement a également été rendu pour la côte nord de la Colombie-Britannique. Il indique qu'un panache d'air chaud restera en place au-dessus de certaines parties de la province jusqu'à jeudi, portant les températures maximales à près de 30 °C et les minimums pendant la nuit à 15 °C.

Des Albertains tentent de se rafraîchir sur une plage de Chestermere, en Alberta, durant une vague de chaleur en juin 2021. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les vagues de chaleur suscitent moins l'attention

La professeure adjointe à l'École de gestion des ressources et de l'environnement de l'Université Simon Fraser, Andreanne Doyon, rappelle que nous ne sommes pas censés avoir une chaleur de 10 à 15 degrés supérieure à la moyenne en mai .

Nous savons que des choses comme les vagues de chaleur vont être plus fréquentes, elles vont être plus graves et elles vont se produire à des moments de l'année où elles ne l'étaient pas auparavant , poursuit-elle.

La Pre Doyon dit qu'elle est particulièrement préoccupée par des centres urbains comme Vancouver, Calgary et Edmonton, où les infrastructures telles que la chaussée et le béton absorbent plus de chaleur que le feuillage et les paysages naturels.

« Les vagues de chaleur sont parfois qualifiées de catastrophes naturelles les plus meurtrières [...] parce qu'elles sont une chose à laquelle les gens ne prêtent pas beaucoup attention. » — Une citation de Andreanne Doyon, professeur adjointe, Université Simon Fraser