La remontée du Parti québécois dans les plus récents sondages, et la légère baisse de la CAQ qui en est le corollaire ne sont sans doute pas étrangers à cet intérêt soudain. Surtout, on sent François Legault désireux de riposter aux nombreuses attaques dont il a lui-même été l’objet récemment.

Depuis maintenant plusieurs mois, Paul St-Pierre Plamondon et ses deux députés se plaisent à répéter que le nationalisme de la CAQ ne mène nulle part, montrant du doigt l’incapacité du gouvernement québécois à obtenir la moindre concession de son vis-à-vis fédéral.

On donne en exemple la décevante entente sur les transferts en matière de santé négociée avec Ottawa, ou encore, l’incapacité du premier ministre à obtenir quelque pouvoir additionnel que ce soit en matière d’immigration. Même Québec solidaire et le Parti libéral se sont mis de la partie pour accabler le gouvernement au sujet de sa maigre récolte.

Il est vrai qu’un important fossé subsiste entre les promesses faites par la CAQ dans le cadre du Nouveau projet pour les nationalistes du Québec, en 2015, et le bilan qu’on peut en dresser aujourd’hui. En près de huit ans, à peine une poignée des 21 engagements contenus dans le document sont devenus réalité.

Placer le PQ sur la défensive

Impassible jusqu’ici devant ces reproches, la CAQ offre maintenant la réplique. Le problème avec le PQ , c’est qu’ils misent tout sur le grand soir de la souveraineté , a contre-attaqué François Legault. La formule risque d’être servie encore et encore au chef péquiste.

La logique du premier ministre est simple : s’il est vrai que la CAQ n’a pas encore réalisé tous ses engagements, elle a au moins pu mener à bien certains projets, alors que le Parti québécois n’a rien accompli du tout, selon lui. On cite l’adoption des projets de loi 21 et 96, l’entente avec Ottawa concernant l’application de la Charte de la langue française dans les entreprises de juridiction fédérale et la fermeture du chemin Roxham.

Certes, le bilan de l’éphémère gouvernement Marois renforce l’argumentaire du premier ministre. En dépit de grandes ambitions, le PQ n’était parvenu ni à faire adopter sa Charte des valeurs québécoises ni à moderniser la loi 101. Quant à la gouvernance souverainiste promise par Pauline Marois, on se demande encore en quoi elle consistait.

Pour la CAQ , c’est la démonstration que seule l’union des nationalistes – souverainistes ou non – permet de faire avancer le Québec. Les péquistes nous disent : "faut protéger la laïcité, faut protéger notre langue". Là-dessus, on est d’accord, mais il faut agir maintenant. Et pour agir maintenant, il faut être au gouvernement , a fait valoir François Legault dans son discours. En d’autres mots, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.

Le Parti québécois de PSPP en tire plutôt la leçon que les souverainistes doivent maintenant assumer pleinement leurs convictions, et cesser de remettre la réalisation de leur projet ultime. Paul St-Pierre Plamondon compte sur la sincérité de ses convictions et son désir de faire de la politique autrement pour convaincre les électeurs passés à la CAQ de rentrer au bercail.

Nouvelle incarnation d’un vieux débat

Bref, on en revient aux causes du schisme entre François Legault et le Parti québécois. Le premier ministre croyait à l’époque qu’il n’était électoralement plus possible pour un parti souverainiste de prendre le pouvoir – et il le croit encore visiblement. S’il est vrai que le PQ a été incapable de remporter une majorité en près de 25 ans, il est aussi vrai que les succès de la CAQ sur le plan nationaliste sont tous relatifs.

Personne ne sait évidemment sur quoi portera la prochaine campagne électorale ni quel sera alors le rapport de force entre les différentes formations politiques en compétition. On peut cependant s’attendre à ce que les succès relatifs de la CAQ et du PQ dépendent en bonne partie de la capacité de chacun à convaincre les sympathisants nationalistes de la justesse de leur approche.

C’est sans compter que les autres partis ne voudront sans doute pas leur abandonner tout cet électorat. Pour l’instant, la démarche proposée par Québec solidaire pour faire du Québec un pays demeure abstraite pour bien des citoyens, mais les militants ont adopté une proposition l’hiver dernier afin d’en faire une promotion et une pédagogie beaucoup plus actives. Quant au Parti libéral, qui sait comment se soldera la prochaine course à la direction?

Au lendemain du congrès de la CAQ , Paul St-Pierre Plamondon a tenu une conférence de presse pour dénoncer les attaques très partisanes et très personnelles dont il avait fait l’objet dans le discours de François Legault, mais le chef péquiste avait surtout du mal à cacher sa satisfaction d’apparaître enfin sur l’écran radar du premier ministre.

Rien ne garantit toutefois qu’il sortira vainqueur du combat qui s’engage à présent.