Des résidences pour aînés en difficultés financières dans la région?

À la résidence Cardinal-Roy à Trois-Rivières, les résidents et leurs proches ont été convoqués lundi soir à une rencontre pour parler des défis financiers auxquels fait face l’établissement.

Selon le propriétaire, il n’est pas question de fermeture, mais il faudra donner un coup de barre. La résidence est plus ou moins rentable actuellement en raison des coûts de loyers trop bas, de la hausse des salaires et de la pénurie de main-d'œuvre qui force à payer les employés en heures supplémentaires.

Il était impossible de savoir, lundi après-midi, si l’on compte augmenter les loyers des résidents ou quelles mesures seront mises en place pour permettre à l’établissement de faire face à ses enjeux financiers.

Près de 185 unités et quelque 200 personnes habitent à la résidence Cardinal-Roy qui emploie une soixantaine de travailleurs.

L'enjeu de la paperasse

À la Villa de l’or blanc de Trois-Rivières, on estime que les plus petites résidences souffrent aussi de la lourdeur de la paperasse administrative que les RPA doivent faire parvenir au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

On est rendu comme si on était dans un hôpital. Incidents, accidents, il faut tout écrire ça. Tu sais, quand l’infirmière passe une heure à écrire des choses? Eh bien nous, on est rendus comme ça , raconte la propriétaire, Monique Bédard.

Faute de personnel, elle doit s’occuper de ce côté administratif. Moi, je fais à dîner, je m’occupe du monde, je fais à manger, je fais le ménage, je fais tout. [...] Il faudrait quasiment une secrétaire à temps plein pour remplir tous les petits détails qu’ils veulent qu’on remplisse.

12 RPA de moins dans la région

Douze résidences pour aînées ont mis la clé sous la porte en Mauricie et au Centre-du-Québec entre avril 2022 et avril 2023.

Le porte-parole de la Table des résidences privées pour aînés de la Mauricie, Richard Maziade, estime qu’il y a encore beaucoup d’épuisement chez les dirigeants de résidences, alors que les demandes pour des places, elles, augmentent.

Je crois que notre région, c’est une des pires, parce qu’on a un taux de vieillissement qui est assez élevé, puis on a des résidences qui ferment, donc on s’en va vers un entonnoir. Il va falloir qu’il y ait une offre d’hébergement pour des personnes semi-autonomes , explique-t-il.

Avec les informations de Raphaël Brouillette