Une centaine de places en garderie dans des entreprises sont prévues d’ici 2024

Le Groupe Alfred Boivin a fait construire une garderie au coût de 300 000 dollars pour ses employés, alors que plusieurs n’arrivent pas à trouver une place.

On avait des situations, exemple, des parents qui partaient en congé maternité, qui n’étaient pas en mesure de revenir au travail, parce qu’il n’y avait pas de places en garderie , a indiqué Stéphane Boivin, directeur général et copropriétaire du Groupe Alfred Boivin

La centaine de places prévues touche plus précisément le territoire du Bureau coordonnateur des lutins, qui couvre les secteurs de Chicoutimi, de Jonquière et des environs.

Stéphane Boivin, directeur général du Groupe Alfred Boivin, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et la ministre régionale Andrée Laforest ont pris part à l’inauguration du service de garde dans le bâtiment construit par l’entreprise de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’absence de CPE peut nuire au recrutement

[Il y a] du nouveau personnel qu’on veut attirer, mais qu’ils ne peuvent pas venir. [...] On a aussi des travailleurs étrangers qui viennent travailler pour nous et les deux problématiques qu’on vivait, c’est le logement et la garderie également , a ajouté Stéphane Boivin.

La garderie de 12 places est l'une des premières en entreprise dans la région. L’initiative a pu voir le jour grâce à un projet-pilote du ministère de la Famille.

Le Groupe Alfred Boivin est l'une des premières entreprises de la région à ouvrir un service de garde en milieu de travail. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est des places qui peuvent être livrées beaucoup plus rapidement. Donc, de deux à six semaines, on peut avoir l’approbation. Si le local est déjà aménagé, répond aux normes, donc on peut avoir des places subventionnées à huit dollars et 25 par jour , a mentionné Suzanne Roy, ministre québécoise de la Famille.

Des projets attirants pour les propriétaires de garderies

Il y a vraiment un mouvement, dans le fond. Il y a beaucoup de personnel qui sont en milieu familial, dans leur maison et qui désirent quitter leur maison. Donc, ils cherchent des milieux plus dynamiques et plus… sortir de la maison, en fait , a renchéri pour sa part Stéphane Boivin.

Après un enfant, deux enfants, trois enfants, bien les enfants des propriétaires des garderies en milieu familial veulent ravoir leur espace dans le sous-sol, dans les salles de jeu , a ajouté la ministre régionale Andrée Laforest.

Sept autres projets semblables de garderie sont en préparation dans la région.

Des fois, on n’a même pas de place pour assurer, exemple, une place d’un nouveau-né qui arrive dans une famille. Donc, effectivement, les parents sont vraiment désespérés, inquiets de pouvoir poursuivre leur carrière sans place en garderie , a conclu Sandra Larouche, directrice générale du bureau coordonnateur des lutins.