Les feux de forêt persistent en Saskatchewan

Cette année, la SPSA a enregistré un total de 162 incendies de forêt en Saskatchewan.

Le directeur des opérations terrestres de cette agence provinciale, Bryan Chartrand, affirme que ce chiffre représente le double de la moyenne des cinq dernières années.

En raison de la sécheresse de l'automne dernier, l'humidité n'était pas présente dans le sol et, avec la fonte des neiges, toute l'humidité a été réabsorbée dans le sol , indique-t-il. Avec le phénomène El Niño, les conditions sont beaucoup plus sèches et plus chaudes.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi, la SPSA souligne que l'incendie qui se trouve près du village de Buffalo Narrows demeure toujours hors de contrôle.

Cette communauté se trouve à environ 500 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Jusqu'ici, 95 personnes ont été évacuées , et il est possible que d'autres individus décident de quitter la zone de leur propre chef, indique la SPSA .

Bryan Chartrand estime qu'il est impossible de déterminer quand les personnes évacuées pourront regagner leur domicile pour l'instant.

L'incendie n'est pas maîtrisé et il brûle de manière assez agressive en ce moment. Nous éprouvons des difficultés e en raison de la forte fumée et de l'intensité du feu. C'est pourquoi nous procédons à une attaque indirecte , affirme-t-il.

Le gestionnaire d'un bar et motel qui est situé à environ 100 km de Buffalo Narrows, Charles Chung, rapporte avoir observé une quarantaine de véhicules qui évacuaient la région.

Une épaisse fumée gris foncé couvrait tout le ciel, mais si vous regardez le ciel au loin, vous pouvez voir qu'il est d'un bleu éclatant, mais qu'il est juste couvert dans cette zone. La fumée était vraiment épaisse , raconte-t-il.

« C'était une journée ensoleillée et lumineuse, mais on ne pouvait pas voir le soleil. » — Une citation de Charles Chung, gestionnaire d'un bar et motel

Selon lui, quelques véhicules se sont arrêtés à son établissement. Le motel était toutefois complet et ne pouvait pas accueillir davantage de personnes.

Charles Chung ajoute que la présence de fumée dans l'air était moins prononcée lundi que dimanche.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) indique que les risques reliés à une mauvaise qualité de l’air sont très élevés dans la région de Buffalo Narrows.

Ces risques incluent des symptômes tels que l'essoufflement, les difficultés respiratoires et la toux sévère..

La météorologue de sensibilisation aux alertes d' ECCC , Nathalie Hassel, précise que les particules fines qui pénètrent en profondeur dans les poumons sont celles qui présentent le plus grand risque pour la santé.

Le plus qu’on a dans l’air le plus qu’on va respirer alors là le pire ça va être comme effet sur la santé , affirme-t-elle.

Interdiction de feux au Parc national de Prince Albert

En raison des conditions des feux de forêt, Parcs Canada a émis un ordre d'interdiction de feu dans le Parc national de Prince Albert lundi.

Le parc connaît des conditions d'incendie extrêmes en raison du temps chaud et sec et des vents , souligne l'agence fédérale.

Parcs Canada prend ces décisions au sérieux et tient compte d'un certain nombre de facteurs avant de mettre en œuvre des interdictions de feu, notamment les conditions météorologiques, la situation régionale en matière d'incendies de forêt, etc. , ajoute-t-elle.

L'interdiction de feu restera en vigueur tout au long du week-end prolongé de mai.

Avec les informations de Bryanna Frankel