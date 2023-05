De nouvelles entreprises s’installent au centre-ville de Sudbury

Selon la zone d’amélioration commerciale du centre-ville, les choses reviennent à la normale et il y a de quoi se réjouir.

Le directeur de l'organisme, Kyle Marcus, souligne que les loyers n'ont pas vraiment bougé. Je pense que les loyers ont toujours été raisonnables. Pour certains, comme moi, je dis toujours que c'est ici que l'on peut faire des rêves. Les loyers sont accessibles. Nous avons une circulation piétonnière tout au long de la journée. Les gens commencent à revenir au cœur de la ville. Nous voyons des déjeuners plus animés, des cafés plus fréquentés et beaucoup plus de nourriture dans la rue , affirme-t-il.

Il partage d'ailleurs cet avis avec Lianna Bacon, propriétaire du café Books and Beans, à Sudbury. Elle apprécie aussi comment la situation évolue acyuellement.

Liana Bacon est propriétaire du café Books and Beans du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

« C'est merveilleux. C'est tellement agréable de voir les gens dehors, beaucoup d'artistes et de musiciens. Les gens viennent dans l'espace, ça me ravit. » — Une citation de Lianna Bacon, propriétaire du café Books and Beans

Cohabiter avec la population du centre-ville

Kyle Marcus se ravit notamment du développement du programme Welcoming Streets , qui est en cours. Ce programme vise à apaiser les tensions entre les propriétaires d'entreprises et la population vulnérable qui fréquente le centre-ville.

Ce programme fait appel à deux navigateurs spécialisés dans les problèmes de santé mentale, qui jouent le rôle d'agents de liaison.

Ils répondent aux appels à l'aide des commerçants et tentent de résoudre les problèmes de manière douce, compatissante et non agressive, sans appeller la police si possible.

La ville est présentement à la recherche de financement pour ce projet.

Kyle Marcus est le directeur de la Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Nous suivons actuellement le processus de demande, et nous espérons obtenir un financement en août ou septembre. Nous y travaillons depuis environ un an et demi et c'est un programme que nous avons développé à partir d’autres communautés qui l'utilisent déjà , fait-il savoir.

« Aujourd'hui, tout va bien. Comment faire maintenant en sorte que tout cela soit durable? » — Une citation de Kyle Marcus, directeur de la zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Sudbury

Encore quelques défis

Bien qu’elle salue de bonnes initiatives qui apportent des affaires dans le centre-ville, et que la ville de Sudbury organise constamment de fantastiques événements culturels, Desarae Bechard, caissière au Candy shop, trouve qu’il y a encore à faire.

Des maires, des chefs de police et des entreprises veulent un meilleur soutien du gouvernement ontarien dans la recherche de solutions aux crises d'itinérance et de surdose. (photo d'archives) Photo : CBC / Jonathan Migneault

Le rythme est encore un peu lent par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Et, malheureusement, nous constatons une légère augmentation du nombre de personnes en difficulté. Notre plus grand défi est de nous occuper des sans-abri et des toxicomanes. Nous en voyons beaucoup et il y a des gens [clients] qui en sont effrayés et ne viennent pas.

Desarae Bechard espère que cet été verra un afflux de personnes dans le centre-ville.