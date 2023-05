Kyle Dubas, Auston Matthews et un bilan émotif chez les Maple Leafs

Le manitou de l'équipe torontoise, dont l'avenir est incertain au terme de son contrat qui prend fin le 30 juin, a causé une certaine surprise en annonçant qu'il songe à prendre une pause. C'est que la dernière saison a été éprouvante pour sa famille, a-t-il dit.

Ma famille est une partie extrêmement importante de ce que je fais. Alors, pour moi, de m'engager dans quoi que ce soit sans avoir une compréhension plus complète de ce que cette année leur a pris, ce serait probablement injuste , a lancé Dubas.

Le directeur général a de ce fait confirmé que la décision concernant son retour repose entièrement entre ses mains et pas celles de ses patrons, qui semblent lui vouer une pleine confiance malgré l'élimination de son équipe au deuxième tour des séries éliminatoires, vendredi.

Je n'ai vraiment pas envie d'aller ailleurs , a affirmé celui qui vient de conclure sa cinquième année à la tête des Maple Leafs.

Soit je serai ici, soit je prendrai le temps de me rééquilibrer et de réfléchir aux saisons que j'ai passées ici. Mais vous ne me verrez pas la semaine prochaine partir ailleurs. Je ne peux pas faire subir cela [à ma famille] après cette année , a-t-il ajouté.

D'importants changements en vue

Les Maple Leafs ont subi une autre désillusion lors des séries éliminatoires. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Dubas a difficilement vécu la fin de parcours de son équipe, si bien qu'il n'exclurait plus d'échanger l'un de ses quatre attaquants étoiles pendant l'entre-saison — s'il est de retour.

Je considérerais tout ce qui nous donnerait une meilleure chance de gagner une Coupe Stanley , a-t-il dit en cassure avec son discours des dernières saisons. Je n'écarterais rien du tout.

Les Maple Leafs misent beaucoup sur Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares, auxquels est consacrée près de la moitié de leur masse salariale. Malgré leurs ratées du passé, Dubas avait toujours écarté la possibilité de les séparer.

Ces derniers ne sont pas les seuls qui pourraient faire les frais d'une vague de changements à Toronto. L'entraîneur-chef Sheldon Keefe n'a pas eu de vote de confiance de son patron, lundi.

Je pense qu'il faut encore procéder à une évaluation complète de tous les éléments pour donner une réponse exhaustive , s'est contenté de dire Dubas concernant l'avenir de son entraîneur.

Matthews veut prolonger à Toronto

Auston Matthews a confié vouloir jouer à Toronto au-delà de la saison prochaine. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L'entraîneur-chef Sheldon Keefe et une douzaine de joueurs de l'équipe ont aussi rencontré la presse, lundi. Parmi eux, Auston Matthews a tenu des propos rassurants quant à son avenir dans la Ville Reine.

Matthews, 25 ans, n'a qu'un an à écouler à son présent contrat et sera en droit de signer une prolongation cet été, une priorité pour l'équipe torontoise, dont le projet sportif dépend grandement des prouesses de l'Américain.

Mon intention est d'être ici , a dit Matthews lorsqu'interrogé sur le sujet. Je pense que j'ai déjà dit à quel point j'aime jouer ici et ce que cela signifie pour moi, l'organisation et mes coéquipiers.

Matthews ne pourra signer une prolongation qu'à partir du 1er juillet, le même jour où doit s'enclencher une clause de non-mouvement dans son contrat. Toronto avait donc intérêt à avoir une réponse claire dans son cas avant cette date, sans quoi elle aurait été forcée d'explorer toutes ses options le concernant.

« Je pense que [la prolongation] est importante. Les choses vont se régler d’elles-mêmes. » — Une citation de Auston Matthews, attaquant étoile des Maple Leafs

Le no 34 a connu une baisse de régime cette saison, avec une récolte de 40 buts en 74 matchs après avoir inscrit 60 buts et 106 points l'année dernière. Il n'a pas non plus marqué de toute la série contre les Panthers, mais l'équipe a encore une pleine confiance en lui. Il était aussi diminué par des blessures, a-t-il révélé.

Des joueurs militent pour leur retour

Les Maple Leafs ont trois nouvelles chances de me fin à leur longue disette sans accéder au deuxième tour des séries. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Ce qui a fait la force des Maple Leafs ces dernières années, ce sont ses joueurs vedettes, a fait valoir le vétéran défenseur Mark Giordano à son tour devant les médias. Comme tous les joueurs de l'équipe, il préférerait le statu quo à une vague de changements cet été.

Vous regardez la ligue et je ne pense pas que vous voyez beaucoup d'équipes avec le même type de joueurs d'impact que nous avons au sein de notre noyau. Ce n'est pas pour rien que notre équipe a connu de grandes saisons et a marqué autant de points ces dernières années , a-t-il souligné.

Les principaux joueurs visés, outre Matthews, ont chacun défendu leur ambition de poursuivre leur carrière à Toronto lorsqu'ils ont rencontré les médias.

J'aime être ici. Je ne veux être nulle part ailleurs. C'est ici que je veux gagner. Je veux qu'on tente notre chance aussi longtemps que possible , a dit William Nylander.

Je pense que c'est au-dessus de moi. Je ne peux rien contrôler de tout cela, alors nous verrons ce qui se passera , s'est contenté de souffler Mitch Marner.

Le capitaine John Tavares a pour sa part indiqué qu'il n'était pas intéressé à lever sa clause de non-mouvement cet été si l'organisation devait le lui demander.

J'ai pris l'engagement d'être un Leaf pendant sept ans et je veux être ici, c'est ce que je ressens et j'aime être capitaine. Je prends cette responsabilité très au sérieux , a-t-il affirmé.

« Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'on a perdu, alors vous ne voulez pas avoir une confiance aveugle, mais je pense qu'il y a des raisons de croire dans l'équipe que nous avons. » — Une citation de Morgan Rielly, défenseur des Maple Leafs

Avec une dizaine de joueurs autonomes en devenir et un gardien de but admissible à l'arbitrage salarial, la saison morte des Maple Leafs promet d'être occupée. Seule une poignée de ces joueurs ont rencontré les médias, lundi, y compris l'attaquant Ryan O'Reilly qui n'a pas été rassurant quant à son avenir à Toronto.

J'ai beaucoup à réfléchir quant à l'avenir, quant à ce que je compte faire , a-t-il dit.

Les Leafs n'auront que huit millions de dollars pour compléter leur formation cet été, sans compter toutes les manœuvres que l'équipe pourrait réaliser pour créer de l'espace sous le plafond salarial.