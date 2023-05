Des citoyens de Chicoutimi déplorent les pannes d’électricité fréquentes dans leur secteur

Le propriétaire de la boucherie Raymond et André, Sylvain Gauthier, dit avoir perdu près de 15 000 dollars vendredi dernier, lorsqu’une autre panne d'électricité a frappé son commerce. Un arbre tombé sur un fil a privé de courant 2300 clients du secteur pendant plusieurs heures. Hydro-Québec avait alors statué qu’il s’agissait d’un bris mécanique.

Je me disais, à Noël, c'est arrivé une fois, mais ça n'arrivera plus. Mais depuis les dernières semaines, c'est trois à quatre fois et avec les pertes financières, je me dis que je vais investir dans une grosse génératrice. On n'a pas le choix , a déploré l’entrepreneur.

Les pannes sont de plus en plus fréquentes sur le boulevard St-Paul. C'est un problème pour les commerces. Comme moi dans mon lave-auto, quand il y a des gens et qu'il y a une panne de courant, les gens sont prisonniers à l'intérieur. Je dois aller ouvrir les portes manuellement. C'est aussi un problème pour les pertes de revenu , a mentionné pour sa part Richard Girard, propriétaire du Lave-auto Mousse, situé sur le boulevard Saint-Paul.

Le propriétaire du Lave-auto Mousse, Richard Girard, sur le boulevard Saint-Paul se questionne sur les raisons des nombreuses pannes de courant. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Causes inconnues

Hydro-Québec ignore encore les causes de ces nombreuses pannes. Dans ce secteur-là, comme il y a eu plusieurs événements qui sont survenus dans les derniers mois, on est en train de faire une analyse de qualité de service , explique Valérie Aubut, conseillère aux communications chez Hydro-Québec.

On va regarder le nombre de pannes en cours qu'il y a eu, le nombre de pannes un peu plus longues et on va être capable d'identifier les causes , ajoute-t-elle.

Valérie Aubut précise que la tempête du mois de décembre et les grands vents du début du mois de mai ont fragilisé la végétation, rendant le système électrique plus vulnérable.

Elle assure que des équipes patrouilleront plus régulièrement dans le secteur.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette