Clowns thérapeutiques : simuler une limitation physique pour récolter des dons

Sept résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront pendant 24 heures faire semblant de vivre avec une limitation physique dans le cadre d’une campagne de financement de l’organisme à but non lucratif Clowns thérapeutiques Saguenay.

Des personnalités et membres d’entreprises de la région prenant part à la 16e édition de la campagne de financement Diagnostic! se sont vus attribuer une blessure physique, par exemple, un pied, un cou ou un genou cassé, lundi après-midi.

Pendant 24 heures, ils devront faire semblant de vivre avec cette limitation. Ils porteront leurs béquilles ou leur collier cervical jusqu’à ce qu’ils amassent 2000 dollars en dons.

Le but, c’est vraiment de faire en sorte que les gens comprennent à quel point c’est difficile d’avoir une estime de soi quand on vit avec une problématique [durant une journée], alors imaginez toute une vie , a expliqué la cofondatrice et directrice générale de Clowns thérapeutiques Saguenay, Josée Gagnon.

Une année, on a eu le directeur général de l’hôpital de Jonquière de l’époque, qui a eu un diagnostic et qui s’est ramassé en chaise roulante. Quand il est arrivé à l’hôpital, il s’est rendu compte qu’elle n’était pas adaptée pour la mobilité réduite , se souvient Josée Gagnon.

Santé mentale

Pour la première fois cette année, une participante a reçu un faux diagnostic de santé mentale. La directrice générale de l’organisme baieriverain Le Phare, Faustine Passeau, qui appuie les personnes vivant des difficultés psychologiques, a fait de cet ajout une condition à sa contribution. Elle souhaitait sensibiliser la population aux enjeux de santé mentale. Elle doit ainsi temporairement simuler de composer avec les symptômes d’une dépression majeure.

Elle s’est elle-même donné pour défi de porter des écouteurs où elle entend les voix des personnes qui souffrent de schizophrénie , a ajouté Josée Gagnon.

En plus de Faustine Passeau, le lieutenant responsable du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est Jacques Godin, le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay Bernard Belley, la consultante chez AUVAL Marie-Ève Bouchard, la propriétaire d'Emma Joie Jennifer Tousseau, la directrice administrative de SST 2006 et le gérant d'instruments chez Archambault Bastien Deschenes sont les autres participants qui simuleront une limitation.

Objectif financier

Clowns thérapeutiques Saguenay espère cumuler 20 000 dollars en dons. Il serait très étonnant que cet objectif ne soit pas atteint, selon la directrice de l’organisme. On devrait avoir de belles surprises , a-t-elle noté.