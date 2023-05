Le photographe Claude Brazeau récompensé par deux prix prestigieux

Karsh m'a toujours beaucoup inspiré par sa lumière, par ses choix de sujets, par qui il était, sa façon de travailler et les gens qu'il a photographiés , dit Claude Brazeau du célèbre portraitiste ayant vécu une partie de sa vie à Ottawa.

La passion du portrait

Claude Brazeau pose avec les prix «Yousuf Karsh Lifetime achievement» et Photographe portraitiste de l'année. Photo : Avec la gracieuseté de Claude Brazeau

À cette distinction s’ajoute le prix de Photographe portraitiste de l'année, qu’il convoite depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je cours après celui-là. C'était un de mes premiers buts quand j'ai rejoint l'association [des PPOC ] , se souvient Claude Brazeau.

« C'est d’autant plus significatif que je le reçois la même année que le Prix Karsh. Pour moi, ça veut tout dire. Je me sens enfin à ma place. [...] [Se] faire reconnaître par tes pairs comme ça, je pense que c'est bon signe. » — Une citation de Claude Brazeau, photographe portraitiste

Claude Brazeau dit avoir choisi la voie du portrait pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut que tu aimes le monde pour pouvoir faire ce genre de travail , fait-il valoir.

Puis tu peux photographier la même personne des centaines de fois [et] toujours obtenir quelque chose de différent. C'est ça qui est le fun avec l'être humain : on est très expressif. On peut aller chercher des choses vraiment intéressantes avec le portrait , poursuit-il.

Concourir pour progresser

C’est dans une ferme de la région de Sainte-Cécile-de-Masham que Claude Brazeau a pris de nombreux portraits très inspirés. Photo : Avec la gracieuseté de Claude Brazeau

Le portfolio lui ayant valu d’être distingué cette année comprend des photos prises dans une ferme de la région de Sainte-Cécile-de-Masham.

Quand je vais là-bas, je me sens bien. Je connais bien la lumière, l'environnement et les gens , détaille le photographe, faisant valoir l’importance de l’expérience et du regard qui s’aiguise au fil du temps.

« Je ne crois pas au talent, je crois au travail. » — Une citation de Claude Brazeau, photographe portraitiste

Selon lui, avoir un talent pour composer une photo, approcher les gens ou maîtriser la technologie ne suffit pas. Pour progresser, le portraitiste ne jure que par le fait de se soumettre à des compétitions, quitte à échouer pour te faire dire ce qui ne va pas .

J'ai gagné beaucoup de prix dans ma carrière, mais j'ai essuyé beaucoup de défaites aussi. Peut-être même trois fois plus que ce que j'ai gagné. Mais c'est là que tu apprends le plus , estime-t-il.

C’est cette expérience qui le rassure quant à la viabilité de son métier, alors que les débats autour de l’intelligence artificielle se multiplient. Quand les appareils numériques sont sortis, j'ai entendu tellement de professionnels dire: "c'est fini, la photo! On ne pourra plus travailler, [les gens vont] faire leurs propres photos" , rappelle le portraitiste. Vingt et quelques années plus tard, on est encore là .

L'intelligence artificielle n’est pas plus menaçante, selon lui, que ne l’a été l’arrivée des appareils numériques. C'est juste un outil de plus pour nous aider à faire des choses encore plus extraordinaires , estime l’artiste.

Peu importe la technologie considérée, Claude Brazeau en est certain : grâce à leur expérience et leurs connaissances, les professionnels gardent un pas d’avance.

Avec les informations de Christelle D’Amours