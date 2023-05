4,8 M$ supplémentaires pour des travaux d’envergure au parc national du Mont-Mégantic

Le Parc national du Mont-Mégantic offrira de nombreuses nouveautés. Grâce à une subvention supplémentaire de 4,8 M$ de la part du gouvernement du Québec, il pourra entre autres construire une nouvelle terrasse, deux nouveaux observatoires, un dôme vitré, en plus d'acquérir des vélos électriques et des luges et d’aménager des pistes.