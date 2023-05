L’IA en enseignement : prendre les devants ou prendre du recul?

L’équipe de Pascale Déry avait créé en deux temps trois mouvements cette courte capsule vidéo grâce à des applications d’ IA disponibles en ligne, qui ont permis d’animer une photo de la ministre et de lui faire lire, avec une voix recréée numériquement, un texte généré par ChatGPT.

Ce subterfuge a trompé même les plus attentifs pendant quelques secondes. La ministre virtuelle a alors fait place sur scène à la véritable ministre, qui a expliqué que cette entrée en matière originale avait pour objectif de faire réfléchir l’auditoire.

J’ai fait ça pour illustrer [le fait] que c’est un outil très accessible mais en même temps très imparfait , a-t-elle expliqué avant d’ajouter que les échanges de la journée font partie d’une réflexion importante et incontournable .

« L’intelligence artificielle peut être un outil précieux pour améliorer l’apprentissage et la recherche, mais elle ne peut pas remplacer la valeur de l’interaction humaine dans l’enseignement supérieur. » — Une citation de Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur du Québec

C’est un hypertrucage de la ministre Pascale Déry qui a prononcé le début du discours d’ouverture de la Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur. Photo : Radio-Canada

L’arrivée de l’ IA de manière aussi abrupte nous invite collectivement à agir prudemment pour relever ce défi mondial , a ajouté la ministre Déry.

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville, qui a assisté à la première partie de cette journée de réflexion collective, a ensuite lancé un vibrant appel aux acteurs de l’enseignement supérieur de tous les horizons qui étaient présents.

On a besoin de vous, de tous les cerveaux, de toutes les réflexions. On a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Et cette journée va nous permettre de commencer à esquisser certaines réponses , a lancé le ministre Drainville, qui semblait quelque peu déconcerté par le rythme affolant auquel l' IA se développe.

« Il faut s’assurer que l’intelligence humaine harnache l’intelligence artificielle pour qu’on la mette au service de l’humain et de la réussite scolaire. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation du Québec

Les enthousiastes et les inquiets

Au fil des échanges de cette journée, coorganisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et par le consortium IVADO, deux visions des choses ont été mises en avant.

Il y a ceux, dont certains panélistes comme Nadia Naffi, de l’Université Laval, qui semblent avoir hâte de voir l’ IA déployer ses ailes dans les salles de classe de façon éthique et responsable. Si on n’expose pas nos étudiants à ces technologies-là, a-t-elle fait valoir, on est en train de contribuer à leur exclusion [du] marché du travail.

La solution, selon elle, consiste donc à éduquer sans plus attendre les étudiants à utiliser ces formes d’ IA pour les rendre compétents ainsi que pour qu’ils soient à même de prendre conscience des risques et des limites de ces outils.

Le panéliste Bruno Poellhuber, de l’Université de Montréal, a quant à lui vanté les mérites de tuteurs intelligents adaptatifs pour les étudiants et d'assistants d’enseignement intelligents pour les professeurs. Les premiers pourraient très bien répondre aux questions sur la matière, tandis que les seconds pourraient enrichir les rétroactions aux élèves lors des évaluations ou bonifier la préparation des plans de cours, a-t-il avancé.

Et il y a un deuxième groupe, dont font partie beaucoup d’enseignants, qui appellent à une grande prudence, à ralentir . Les questions posées ont principalement fait écho à ce besoin de recul, à cet appel à prendre le temps nécessaire. La première question, posée par un enseignant dans le secteur public, a d’ailleurs donné le ton aux suivantes : l’intégration de ces outils est-elle la seule option ou bien est-il possible de s’y opposer?

La présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), Caroline Quesnel, qui vient de demander un moratoire d’urgence sur le développement de l’ IA , s’est elle aussi dite inquiète de ce désir d’accélérer les choses qu’elle sent chez certains panélistes. D’un point de vue terrain, nos membres souhaitent prendre le temps pour nous permettre de prendre de bonnes décisions.

Michel Lacroix, président de la Fédération québécoise des professeurs d’université (FQPPU), a quant à lui appelé à ce qu’un forum plus élargi soit organisé, lorsque davantage de recherches auront été complétées, afin d’avoir plus de temps pour entendre la voix des enseignants.

Yoshua Bengio, directeur de l’Institut des algorithmes d’apprentissage (MILA), Université de Montréal Photo : Radio-Canada

Dans ce deuxième groupe se trouve aussi la sommité en IA Yoshua Bengio, qui a signé plus tôt cette année une lettre pour demander la suspension temporaire du développement de certains systèmes d’intelligence artificielle et qui a participé à cette journée par le truchement d'un entretien enregistré.

« Comme pour l’énergie nucléaire ou encore le clonage humain, quand il y a des risques importants pour la société en même temps que des bénéfices potentiels, ce qui est naturel et sage, c’est la prudence. Et, bien sûr, quand on est prudent, on avance moins rapidement. » — Une citation de Yoshua Bengio, fondateur et expert scientifique du MILA, l'Institut québécois d’intelligence artificielle

Je crois qu’il serait mieux qu’on change les méthodes d’évaluation pour éviter les abus, la triche, le plagiat , a-t-il aussi dit, plutôt que d’interdire complètement un outil qui, par ailleurs, peut être utile pour l’étudiant , soulignant aussi le manque de fiabilité de ces outils. Ils peuvent produire avec confiance des énoncés qui sont complètement faux , a-t-il rappelé.

Adaptation nécessaire

Dans la salle se trouvaient de nombreux représentants des 48 cégeps et des 18 universités du Québec, des enseignants, des étudiants aussi. Si certains sont plus ou moins craintifs par rapport à l’arrivée de ces nouvelles technologies, tous semblent s’entendre sur deux points.

Tout d’abord, il ne sert à rien de nier la place grandissante que prendront ces nouvelles technologies dans nos vies et en enseignement : il faudra s’adapter à cette nouvelle réalité, ont affirmé tous les intervenants questionnés par Radio-Canada. De plus, il faudra de l’accompagnement pour permettre aux professeurs de s’adapter.

C’est le moment d’avoir des discussions peut-être un peu houleuses, mais il faut se positionner collectivement. Il faut poser la question du jusqu’où on veut aller collectivement , a lancé Laurence-Olivier Tardif, de l’INRS. L’outil reste un outil. On ne va pas révolutionner l’enseignement si on ne veut pas le faire.

Valérie Deschênes et Annie Lapierre. Photo : Radio-Canada / Fannie Buissières-McNicoll

Valérie Deschênes, du Cégep de Saint-Félicien, est bien heureuse qu’une réflexion collective soit amorcée. J’espère que ça va sonner la cloche, parce qu’il faut qu’il se passe quelque chose. Tout le monde ne voit pas ça de la même manière, mais on ne pourra pas tout simplement bloquer l’ IA . Les étudiants vont devoir baigner là-dedans, expérimenter, parce que ça va faire partie de leur futur.

Sa collègue, la conseillère pédagogique Annie Lapierre, trouve bien intéressante cette rencontre au sommet. Ça va nous donner des outils, des pistes de réflexion, pour qu’on puisse développer certaines balises dans notre établissement.

Caroline Rioux, du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, espère elle aussi repartir avec des idées pour conseiller les professeurs de son établissement. La technologie est là, on ne peut pas la contourner. Il faut savoir comment réagir dans les salles de classe avec les étudiants. Mais elle n’est pas convaincue par tout ce qui a été suggéré lors de cette rencontre, notamment le recours à des tuteurs ou à des assistants intelligents pour les étudiants et les enseignants.

Ça m’embête. Je suis très sceptique , a-t-elle lancé, une pointe d’inquiétude dans la voix.

« Il y a beaucoup d'appréhensions de la part des enseignants. Comment se positionner? Comment l'intégrer dans l’enseignement? Ce sont des questions fondamentales. Et on n’a pas le temps de voir venir le train, parce que le train, il est déjà là! » — Une citation de Caroline Rioux, directrice adjointe des études, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Caroline Rioux, directrice adjointe des études, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Fannie Buissières-McNicoll

Pour Jean-Sylvain Cloutier, du Cégep de l’Outaouais, il est important de démystifier le phénomène actuel parce qu’il n’y a pas que des aspects négatifs à tout ça . Si on n’en parle pas, ça va nous rattraper , a-t-il souligné avant d’ajouter que le quotidien des professeurs n’est pas facile avec la crainte croissante du recours au plagiat par l’ IA .

Une proportion considérable d'étudiants utilise ChatGPT

Selon un sondage dévoilé lors de la discussion consacrée à l’intégrité de l'enseignement, mené auprès de 900 étudiants issus de sept universités québécoises, 22 % de ceux-ci avaient utilisé des outils d’intelligence artificielle en ligne pour les aider dans des travaux de rédaction. Par ailleurs, 17 % des répondants ont reconnu les utiliser parfois ou rarement, et 5 %, souvent ou toujours.

Enseignante à l’Université du Québec en Outaouais, Martine Peters, qui a commenté le sondage, avait révélé plus tôt en journée ces données préliminaires en entrevue à Tout un matin sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première.

Elle a ajouté qu’il faudra approfondir ces premières données grâce à des entrevues avec des répondants à l’automne car, pour le moment, il n’est pas possible, par exemple, de savoir si les étudiants utilisent ces nouveaux outils pour les aider à une étape précise de leur recherche ou bien pour rédiger intégralement un texte à leur place. Ça ne semble pas beaucoup, mais ça l’est, en fait, parce que cela fait seulement quatre mois que ChatGPT est disponible au grand public , rappelle-t-elle.

Les sondeurs ont aussi interrogé des enseignants universitaires. Leurs résultats révèlent que 51 % d’entre eux comptent modifier leurs évaluations afin d’éviter le plagiat avec des outils d’intelligence artificielle. Toutefois, seuls 33 % des enseignants indiquent avoir l’intention d’enseigner comment utiliser ces nouveaux outils, ce que déplore Mme Peters.

« Maintenant que l’intelligence artificielle vient d’arriver dans nos vies, il faut être un modèle, il faut expliquer à nos étudiants qu’est-ce que le plagiat et qu’est-ce qu’une utilisation malhonnête de l’ IA . » — Une citation de Martine Peters, directrice du Groupe de recherche sur l'intégrité académique, professeure et chercheuse à l’Université du Québec en Outaouais