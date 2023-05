Des communautés ouvrent leurs portes aux personnes évacuées de Hay River

C’est le cas de Rachel Cook, de son mari, de sa sœur et de leurs enfants. Dès qu’ils ont reçu l’ordre d’évacuer, vers 23 h dimanche, ils ont rapidement pris leurs vêtements, de la nourriture et préparé leur petit campeur avant de prendre la route vers le nord.

« Honnêtement, on n’était pas super prêt, il n'y avait pas d'annonce d'évacuation. [...] Maintenant en regardant ça, je pense qu'on aurait pu se préparer un peu davantage. » — Une citation de Rachel Cook, résidente de Hay River

Rachel Cook vit et travaille à Hay River. Elle s'est réfugiée avec sa famille à Fort Providence en attendant de pouvoir retourner chez elle. Photo : Fournie par Rachel Cook

La famille s’est arrêtée à Fort Providence, environ à mi-chemin entre Hay River et Yellowknife. « Le parc territorial [a ouvert] plus tôt que prévu pour laisser le monde venir. On s'est senti vraiment chanceux qu’on ait fait ça pour nous », dit Rachel Cook, qui tente de garder le moral malgré la situation.

Je pense qu'on va juste rester en camping pour l'instant. On est bien, on aime faire du camping, puis ça nous permet de le faire un peu plus tôt que d'habitude.

Le petit campeur et une tente de Rachel Cook et sa famille, qui sont au parc territorial de Fort Providence. Photo : Fournie par Rachel Cook

Première visite aux T.N.-O.

La directrice de l’École Boréale, Katrine Lavoie, a pu louer une chambre d’hôtel à Yellowknife à son arrivée lundi matin. Elle dit qu’elle était prête en cas d’évacuation. « Sur les réseaux sociaux, la ville était très proactive. Depuis l’interdiction de feu [du 4 mai], il y avait beaucoup d'informations, des listes de matériel à préparer, comment bien se préparer, à quoi penser et quoi répertorier. »

« On était au courant que c'était très sec et que ça pouvait arriver. On a reçu l’alerte d’évacuation de [la Première Nation Kátł'odeeche ], donc quand tu sais que tes voisins sont évacués, nécessairement, sans recevoir d'avertissement, tu y penses aussi. » — Une citation de Katrine Lavoie, directrice de l’École Boréale

La directrice de l'École Boréale, Katrine Lavoie, le 24 octobre 2022 à Hay River. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Comble de l’ironie, Katrine Lavoie n'a pas voyagé qu’avec son chat vers la capitale ténoise. Elle est accompagnée de ses parents et de son frère, pour qui c’est la première visite aux T.N.-O. « Ils sont arrivés dimanche à midi pour me visiter. [...] Douze heures plus tard, on est en voiture en plein milieu de la nuit en évacuation. »

Ce qui compte pour elle, c’est que sa famille soit en sécurité, et elle espère que c’est le cas pour les membres de son personnel, les familles et les élèves de l’école. J’espère que tout le monde a réussi à sortir et est dans un endroit confortable et sécuritaire.

Le centre-ville de Hay River vers 13 h, lundi. Un panache de fumée est visible à l'horizon. Le feu de forêt, déclaré tôt dimanche matin près de la Première Nation Kátł'odeeche, a enjambé la rivière pour atteindre des secteurs de la Ville de Hay River. Photo : Fournie par Kelsey Townend

Des communautés qui s’entraident

Les autorités demandent aux résidentes et résidents évacués de s'enregistrer en personne au centre Multiplex à leur arrivée à Yellowknife. L'enregistrement est possible en appelant le 867-446-2023.

Plusieurs personnes de la communauté ont mis la main à la pâte pour apporter leur aide. Le conseiller municipal Tom McLellan a mis sur pied un formulaire en ligne pour demander aux personnes qui habitent Yellowknife de se manifester pour accueillir celles qui ont été évacuées. Il a indiqué que les cartes cadeaux d’épicerie ou de magasins locaux sont acceptées, mais d’éviter de déposer des dons de vêtements et autres biens essentiels au centre Multiplex.

Centraide T.N.-O. accepte également les dons en argent pour venir en aide aux personnes évacuées de Hay River et de la Première Nation Kátł'odeeche.

À Fort Providence, Rachel Cook dit que le centre communautaire va ouvrir ses portes pour offrir des repas chauds et des activités aux enfants. « [On voit] le sens de la communauté, le monde qui s'entraide, les [gens] qui sont patients et qui ouvrent leurs portes un peu partout », dit-elle.

Je veux dire un gros merci à la communauté de Fort Providence.

Avec les informations de Joëlle Bouchard et CBC