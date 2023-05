La commissaire à l’éthique enquêtera sur la nomination d’un ami de Jolin-Barrette

La commissaire à l'éthique et à la déontologie enquêtera sur la nomination d'un ami proche du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, à titre de juge à la Cour du Québec.

Le bureau de la commissaire en a fait l'annonce par communiqué, lundi en fin de journée.

C'est le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, qui est à l'origine de la requête. M. Derraji a contacté l'institution puisqu'il juge que le ministre a enfreint l'article 16 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, qui porte sur les conflits d'intérêts potentiels.

Dans la demande transmise à la commissaire, Monsef Derraji soutient qu' une personne raisonnable pourrait effectivement se questionner quant à savoir si le ministre a favorisé la candidature d’un ami personnel au poste de juge de la Cour du Québec sur la base de leur amitié au détriment des autres candidatures déclarées tout aussi aptes à assumer la fonction de juge qui auraient été contenues dans ce rapport .

M. Derraji a reçu l'appui de son chef Marc Tanguay, qui a déclaré sur Twitter que les récentes révélations soulèvent des questions sur les agissements du ministre [Jolin-Barrette] .

« La lumière doit être faite pour ne pas entacher la confiance du public envers notre système de justice. » — Une citation de Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec

La commissaire à l’éthique et à la déontologie peut compter sur mon entière collaboration , a fait savoir Simon Jolin-Barrette par la voie d'une déclaration écrite, dans laquelle il maintient que le processus, qui est strictement encadré par la Loi sur les tribunaux judiciaires et par le Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge, a été suivi et respecté en tout point .

Nomination controversée

Le ministre de la Justice est dans l'embarras depuis que le quotidien Le Soleil a révélé la semaine dernière qu'il avait choisi l'avocat Charles-Olivier Gosselin pour siéger à la Cour du Québec. M. Jolin-Barrette a reconnu depuis lors qu'il est un ami proche de M. Gosselin, dont il a d'ailleurs célébré le mariage en 2015.

Cette controverse, survenue juste avant le début du congrès national de la Coalition avenir Québec (CAQ), avait amené le ministre à faire une tournée des médias vendredi, lors de laquelle il a défendu son choix en martelant que son ami n'avait reçu aucun traitement de faveur et que sa candidature avait été sélectionnée au mérite.

Ce n’est une cachette pour personne. Tout le monde à Québec savait que je connaissais le juge Gosselin. J’assume pleinement la nomination, parce qu’il s’agit du meilleur candidat, et j’ai fait les recommandations au Conseil des ministres en fonction de la compétence , avait-il alors déclaré à Radio-Canada.

S'il disait alors se douter que cette nomination créerait « des remous », il n'en avait avisé ni le cabinet du premier ministre ni le Conseil des ministres.