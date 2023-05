Aucun avis de grève alors que les négociations se poursuivent chez WestJet

Tandis que les discussions entre WestJet et ses pilotes se poursuivent, d'autres recours, y compris une grève des pilotes au sein de la compagnie aérienne, sont toujours à l'ordre du jour.

L’Association des pilotes de ligne (ALPA) Canada, qui représente environ 1800 employés chez WestJet et sa filiale Swoop, a poursuivi les négociations avec l'entreprise tout au long de la fin de semaine. Selon l' ALPA , un préavis de grève de 72 heures n'avait toujours pas été déposé dimanche à 17 h, mais cela n'exclut pas la possibilité d'une grève éventuelle.

Dans un communiqué publié sur le site de WestJet, Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction, souligne l'importance du rôle joué par les pilotes au sein de la compagnie et affirme que celle-ci est à l'écoute de leurs revendications.

Nous nous sommes engagés à conclure une entente et à éviter de perturber les voyages de nos invités dans les prochains jours , peut-on lire dans un communiqué. Cependant, nous sommes également prêts à maintenir nos positions sur ce qui est raisonnable, et à agir pour en arriver à une résolution afin de donner aux voyageurs canadiens et à nos employés la certitude qu’ils méritent.

Les passagers sont dans l'incertitude

Kathy McIntyre a atterri lundi à l'aéroport international de Calgary avec son vol WestJet. En dépit de son soutien à la cause des pilotes, l'inquiétude plane toujours pour cette voyageuse. J'étais un peu inquiète à l'idée que mes projets de voyage [soient perturbés] ce matin , raconte-t-elle. Je me suis renseignée pour être sûre d'être bien préparée pour ce qui allait se passer.

Pour sa part, James McLeod dit qu'il prend des vols au moins toutes les deux semaines. Je soutiens ce qu'ils font pour défendre leurs droits en tant qu'employés , affirme le Calgarien. Ils ne le font pas seulement pour eux, ils le font pour tous les [travailleurs].

En cas de grève, le Règlement sur la protection des passagers aériens prévoit que les compagnies aériennes doivent proposer aux passagers dont le vol a été annulé un vol auprès d'une autre compagnie aérienne dans un délai d'au moins 48 heures à compter de l'heure de départ de leur vol initialement prévu.

Une fois ce délai écoulé, les passagers peuvent obtenir un remboursement, mais ils peuvent aussi se voir remettre un bon d'échange par la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes disposent de 30 jours pour effectuer les remboursements.

Le porte-parole de la direction générale de l'analyse et de la liaison à l'Office des transports du Canada, Tom Oommen, explique que si une grève est déclenchée par les pilotes de WestJet et que des vols sont annulés, la première option qui s'offre aux passagers est de discuter avec la compagnie aérienne.

N'oubliez pas que si [une compagnie] propose un vol qui part plus de 48 heures après, vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas faire cela et que vous voulez simplement être remboursé.

Avec les informations de Bryan Labby