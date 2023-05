Un autre taux de chômage anémique à Québec donne la berlue aux employeurs

Le taux de chômage record de 1,7 % à Québec amène son lot de défis chez les employeurs de la région. Les clients doivent s’attendre à des heures d’ouverture et une expérience client réduites lors de la saison estivale. Aucun secteur n’y échappe.

Québec possède le taux de chômage le plus bas de toutes les régions métropolitaines du pays. Il est de 5 % au Canada et de 4 % à l’échelle provinciale. Cet été, il pourrait même descendre en deçà du taux plancher actuel dans la Capitale-Nationale.

L’économie de Québec va très bien. Peut-être même trop bien. On n’a pas assez de main-d’œuvre, alors cet été, des commerces devront rouler au ralenti , affirme Sébastien Mc Mahon, économiste sénior chez IA Groupe Financier.

Les secteurs les plus touchés seront l'hôtellerie, la restauration, les magasins, prédit l’économiste.

« Tout ce qui touche le travail des jeunes, pas loin du salaire minimum, ça va être difficile d’aller chercher des employés cette année. » — Une citation de Sébastien Mc Mahon, économiste sénior chez IA Groupe Financier

Le propriétaire du Chic Alors , à Cap-Rouge, se félicite d’avoir prévu le coup. Il pourra compter sur un bassin d’employés qui habitent le secteur et des travailleurs étrangers.

Hugues Filipin a acheté une maison pour loger ses travailleurs étrangers. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Les restaurateurs qui n’ont pas prévu vont être mal pris. [...] On aura un été avec une forte demande de clients et une difficulté à répondre à leur demande , dit Hugues Filipin.

Il prévoit qu’il sera difficile de sortir au restaurant les lundis et mardis, de trouver des endroits où c’est possible de déjeuner et de réserver pour des groupes.

Dans le secteur de l'hôtellerie, il manque toujours plus de 1200 employés en prévision de l’été, alors que l’Association hôtelière de la région de Québec prévoit un été très achalandé.

C’est moitié moins que l’été dernier, mais ce n’est pas le scénario idéal , affirme son directeur général Alupa Clark.

Tous les secteurs

En 29 ans d'existence, l’entreprise de construction de Laurier Boucher a rarement vu une telle situation. On doit laisser aller des projets, on doit se limiter dans le nombre de projets. On est en recrutement comme toutes les compagnies de construction présentement.

Pour palier à la pénurie de main-d'œuvre, Mario Boucher doit répartir ses projets à l'année. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le départ d’une seule personne aurait un impact majeur sur l’entreprise de 25 employés. Ça veut dire que c’est les bouchées doubles pour ceux qui restent , dit-il sans parler du service à la clientèle qui ne serait pas épargné.

L’expérience-employé

Pour garder ses employés, Mario Boucher affirme miser sur la conciliation travail-famille et l’ajustement d’horaire.

« Ce ne sont plus les employeurs qui passent les entrevues, c’est l’inverse qui se produit. On rencontre des gens pour des jobs et finalement c’est nous qui passons l’entrevue. » — Une citation de Mario Boucher, président de Symaco

Sébastien Mc Mahon n’est pas surpris. L’expérience-employé, c’est la clé. C’est facile maintenant de se trouver un autre emploi [si on n’est pas satisfait] , dit-il.

« Il y a 20 ans, c’était l’expérience client qui était la révolution, dans les 20 prochaines ça va être l’expérience-employé qui va prendre la place. » — Une citation de Sébastien Mc Mahon, économiste sénior chez IA Groupe Financier.

Si les prochains mois s’annoncent être un casse-tête pour bien des employeurs, la situation ne risque pas de s’améliorer.

L'économiste s’attend à ce que le taux de chômage à Québec frappe de nouveaux records en 2024 et 2025.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe.