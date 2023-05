Quoi surveiller au 76e Festival de Cannes? 

Du côté de la compétition officielle, 21 films sont en lice pour la fameuse Palme d’or, qui sera remise lors de la cérémonie de clôture le 27 mai.

Plusieurs finalistes ont déjà une Palme d’or en poche, dont l’Allemand Wim Wenders, couronné en 1984 avec Paris Texas, ou encore l’Italien Nanni Moretti, qui l’avait remportée en 2001 avec La Chambre du fils (La stanza del figlio). Le Britannique Ken Loach pourrait même remporter une troisième Palme d’or, lui qui a été lauréat en 2006 et en 2016.

Le réalisateur Ruben Östlund à Cannes en 2022, alors qu'il remportait sa deuxième Palme d'or avec «Sans filtre». Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

Le jury qui déterminera le lauréat ou la lauréate sera présidé cette année par Ruben Östlund, réalisateur qui a remporté le prix pour la deuxième fois de sa carrière grâce à son film Sans filtre (Triangle of Sadness) en 2022.

Il sera entouré notamment de l’actrice et réalisatrice américaine Brie Larson et la réalisatrice française Julia Ducournau, qui a mis la main sur l’honneur suprême en 2021 avec Titane.

Un nombre record de réalisatrices dans la compétition officielle

Un nombre record de sept réalisatrices pourront prétendre à la distinction suprême cette année, soit deux de plus que l’an dernier.

Parmi les prétendantes cette année, on compte l’Autrichienne Jessica Hausner avec Club Zero, la Française Justine Triet avec Anatomie d’une chute ou encore l’Italienne Alice Rohrwacher avec La chimera. Le film Le retour de la réalisatrice française Catherine Corsini est également dans la course, malgré des soupçons de harcèlement et une irrégularité concernant une scène impliquant une actrice mineure.

Rappelons que dans toute l’histoire du Festival de Cannes, seules deux réalisatrices ont obtenu la Palme d’or, soit Julia Ducournau en 2021 avec Titane et Jane Campion en 1993 avec La leçon de piano, ex æquo avec Adieu ma concubine de Chen Kaige.

La réalisatrice française Catherine Corsini Photo : Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Parfum de controverse en ouverture

Le 76e Festival de Cannes marquera également le retour de Johnny Depp au grand écran. L’acteur a été écarté des plateaux de tournage de Hollywood pendant son procès ultramédiatisé l’opposant à son ex-femme, l’actrice Amber Heard, sur fond d'accusations de violences conjugales puis d'accusations mutuelles de diffamation.

L’acteur américain incarne le roi Louis XV dans le drame Jeanne du Barry, qui sera présenté le 16 mai en ouverture du festival. Le film est réalisé par la Française Maïwenn qui y joue également le rôle-titre, une fille du peuple devenue au 18e siècle la favorite du monarque.

Tout comme Johnny Depp, un parfum de controverse flotte sur Maïwenn, accusée par le cofondateur du site d'actualité Mediapart Edwy Plenel de l’avoir agressé dans un restaurant à Paris. Reste à savoir si le film fera plus jaser que la réputation sulfureuse de ses interprètes.

Martin Scorsese et Indiana Jones en avant-première

Plusieurs films très attendus seront projetés en avant-première, sans être en compétition, à commencer par Killers of the Flower Moon, le 20 mai.

Mettant en vedette Leonardo Dicaprio, le dernier film de Martin Scorsese est inspiré d’un livre du journaliste américain David Grann qui retrace les meurtres en série dont ont été victimes les membres de la communauté Osage, dans l’Oklahoma des années 1920.

Le film Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième volet de la saga créée en 1981 par le réalisateur Steven Spielberg, sera aussi présenté en avant-première le 18 mai. À l'occasion, le Festival de Cannes rendra hommage à son acteur, Harrison Ford, 80 ans.

Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar présentera de son côté le court métrage Strange Way of Life, présenté comme un western queer avec Ethan Hawke et Pedro Pascal (The Last of Us, Le mandalorien).

Le chanteur canadien Abel Tesfaye, alias The Weeknd, foulera le tapis rouge de la Croisette afin de présenter la série The Idol, dont il est le cocréateur et l’un des acteurs principaux. La série réalisée par Sam Levinson (Euphoria) met aussi en vedette Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp.

Une Palme d’or d’honneur pour Michael Douglas

Michael Douglas, acteur des films Basic Instinct et Wall Street, recevra la Palme d'or d'honneur du Festival de Cannes qui saluera sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma lors de la cérémonie d'ouverture, le 16 mai.

La soirée sera animée par Chiara Mastroianni, fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. L’actrice et chanteuse française animera aussi la cérémonie de clôture du festival le 27 mai, alors que sera projeté Elémentaire (Elemental), film d’animation produit par Pixar et réalisé par Peter Sohn.

Michael Douglas, 78 ans compte plus de 50 ans de carrière, au fil de laquelle il a remporté deux Oscars. Photo : gareth cattermole/getty images f / Gareth Cattermole

Un deuxième prix à Cannes pour Monia Chokri?

La réalisatrice pourrait ainsi mettre la main sur un deuxième prix cannois, elle qui avait remporté le Prix coup de coeur du jury dans la même catégorie en 2019 avec La femme de mon frère.

Son nouveau long métrage met en vedette Magalie Lépine-Blondeau, qui incarne Sophia, une femme issue d'un milieu aisé qui tombe amoureuse d'un entrepreneur des Laurentides vivant dans un tout autre monde. Simple comme Sylvain se mesurera à 16 autres œuvres en compétition.

La catégorie Un certain regard met en lumière des films généralement plus audacieux que ceux de la sélection officielle et des cinéastes dont le nom est encore peu connu ou inconnu.

Priorité : sécurité

Le 76e Festival de Cannes sera de nouveau placé sous haute sécurité cette année, grâce à un millier de policiers et policières, gendarmes, agents et agentes de sécurité privée, avec une attention particulière portée à d'éventuels rassemblements de personnes , sur fond de tensions sociales en France liées notamment à la réforme des retraites.

On peut s’attendre à quelques perturbations malgré l'interdiction de manifester autour de la Croisette pendant la durée du festival.