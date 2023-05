Des étudiants en animation de Winnipeg présenteront leur travail à Nickelodeon

Douze étudiants winnipégois du programme d’animation Sisler, auront la chance de présenter leurs projets devant les producteurs de Nickelodeon, une chaîne de télévision populaire aux États-Unis. Ces producteurs sont les créateurs des dessins animés populaires comme les Razmoket et Bob L’éponge.

La semaine prochaine, ces élèves entreprendront un voyage de trois jours à Los Angeles où ils visiteront aussi les studios de Disney et de Sony.

Si le groupe réussit son pari, l’histoire de deux pirates nommés Coco et Keg, qui enseignent aux enfants la vie marine et tropicale sur une île isolée, pourraient être les nouveaux personnages de dessins animés qui divertiront le public.

Il s’agit d’ailleurs d’une des trois histoires qui sera présentée.

Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai commencé à pleurer, car j'étais tellement heureuse , explique Mary-Anne Guiboche, l'une des étudiantes qui ont aidé à créer la série pirate Heave-Ho Coco pour les enfants de 5 à 12 ans.

L'élève métisse est l'une des 12 diplômées de l’école secondaire qui sont revenues pour le projet Orange Tree, un programme fondé en 2020. Le programme d'un an est composé d'enseignants de l'école secondaire Sisler, de studios du programme Create de l'école et des mentors de Nickelodeon qui aident les élèves à développer des courts métrages et des séries.

Coco est vraiment drôle, sa tête peut se détacher , explique Mary-Anne Guiboche. Quant à Keg, il est très grincheux, mais j'adore la conception de ses personnages et j'adore les dessiner.

Une autre série animée, appelée Hero's Ernie sera aussi proposée. Elle raconte l'histoire d'un garçon nommé Ernie dont la vie paisible est perturbée par un sorcier nommé Mento qui veut faire de lui le plus grand héros de tous les temps.

Un programme qui séduit de plus en plus

Jamie Leduc est professeur d'animation à l'école secondaire Sisler et responsable du département Create. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Jaimie Leduc enseigne l’animation depuis plus de 13 ans et a remarqué l’intérêt croissant pour ce programme au fil des années.

Il affirme que le partenariat avec Nickelodeon a été possible grâce à un travail acharné de la part de beaucoup de gens formidables et est financé par la Fondation Scroeder.

« L'objectif était de commencer à mettre les étudiants en contact avec des industries locales… pour qu'ils se rendent compte qu'il est possible de trouver de l'emploi dans le secteur des arts. » — Une citation de Jaimie Leduc, enseignant

Bien qu'il s'agisse d'une excellente opportunité pour les élèves, l’enseignant affirme que la collaboration fonctionne dans les deux sens, car ces derniers permettent aussi à Nickelodeon de voir comment leurs produits sont perçus.

Les élèves du projet Orange Tree présenteront également leurs œuvres localement le 22 juin au Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG).

Avec les informations de Janell Henry