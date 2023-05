Baisse des mises en chantier au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le secteur de la construction résidentielle connaît son pire début d’année depuis 2016, selon l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ).

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 70 habitations résidentielles ont connu leur première pelletée de terre en avril 2023, soit 11 % de moins que l’an dernier. C’est ce qu’indique la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), qui vient de publier les données sur les mises en chantier résidentielles pour le mois d’avril 2023 dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus.

Dans l'ensemble du Québec, la baisse est importante. 2865 nouvelles unités étaient en construction en avril, soit la moitié moins qu'en 2022. Il s’agit de la huitième diminution mensuelle consécutive.

La pénurie de logement pourrait s'aggraver

Pour expliquer le ralentissement, l' APCHQ pointe du doigt la hausse des taux d’intérêt. L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les mises en chantier est imparable, et ce, dans tous les segments de marché et dans toutes les régions. De toute évidence, la pénurie de logements ne peut que s’aggraver davantage , explique Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’association, dans une publication.

Le manque de logements est criant dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, où le taux d'inoccupation s’élève à 0,9 %, selon les chiffres d’octobre dernier de la SCHL.