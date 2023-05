Évacué du congrès de la CAQ, l’abandon d'un 3e lien autoroutier suscite encore la grogne

Les maires de Chaudière-Appalaches persistent et signent : malgré l'absence de discussions autour de l'abandon du troisième lien autoroutier au congrès de la Coalition avenir Québec, ils vont continuer de critiquer la décision du gouvernement pour sa volte-face.

La table régionale des élus de Chaudière-Appalaches (TREMCA) dit avoir constaté que l'enjeu du 3e lien a été complètement évacué du congrès national de la Coalition avenir Québec (CAQ), en fin de semaine.

Selon le président de la TREMCA et maire de Thetford Mines, la CAQ tente de tourner la page sur l'abandon du troisième lien autoroutier afin de freiner sa chute dans les sondages.

C'est du travail politique, du travail partisan , estime Marc-André Brousseau.

« Je ne suis pas dans l'organisation de la CAQ, mais y avoir été, j'aurais dit à ma gang : pas un mot là-dessus. On tourne la page et on passe à autre chose. » — Une citation de Marc-André Brousseau, président de la TREMCA et maire de Thetford-Mines

François Legault a présenté la CAQ comme « le plus grand rassemblement de nationalistes au Québec », le 14 mai 2023, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

Une colère bien vivante

Selon lui, la colère de la population demeure intacte et les maires de Chaudière-Appalaches vont continuer de défendre le projet, même s'il croit que les élus caquistes ont vraisemblablement reçu l'ordre de se taire en fin de semaine.

Dans Chaudière-Appalaches, les gens sont très très fâchés. Il faut se rappeler que c'était une promesse phare pendant deux élections , rajoute le maire.

Il ne croit pas non plus que les résidents de la région croient à un projet de tunnel réservé aux transports en commun. [...] Je pense que personne n’est dupe. C'est une façon de dire qu'on ne fera pas de projet, mais on y va par étape pour casser complètement ce qui se passe là-dedans. Je pense que personne ne croit ça .

Il faut continuer de dire que c'est important pour nous pour un troisième lien autoroutier, conclut le maire de Thetford Mines.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux