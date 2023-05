3,3 M$ pour remplacer les bornes de stationnement à Québec

La Ville de Québec a l’intention d’accorder le contrat pour le remplacement de ses bornes de stationnement à l’entreprise californienne IPS Group Inc. pour un montant de 3,3 millions de dollars. La firme basée à San Diego a coiffé au fil d’arrivée la québécoise Groupe Garda, qui avait présenté une soumission plus basse.

La demande d’adjudication du contrat apparaît dans un sommaire décisionnel de la Ville de Québec, daté du 5 mai 2023 et publié lundi sur son site Internet.

Cette demande [...] vise à acquérir une solution de gestion du stationnement et à effectuer son entretien, et ce, pour une période de 60 mois après la mise en service de la solution une fois les travaux d'implantation complétés , peut-on lire dans le document.

IPS Group se décrit comme un leader des technologies et des systèmes de gestion de données de stationnement intelligent. Photo : Crédit : IPS Group inc.

Le contrat couvre également les pièces de remplacement et les services techniques non couverts par la partie entretien, et ce, pour une période de 36 mois suivant la mise en service des bornes de paiement .

En décembre dernier, la Municipalité avait lancé un appel de propositions portant sur la modernisation de la solution de gestion du stationnement à Québec. Elle avait écrit vouloir procéder à l’acquisition de 143 bornes alimentées par panneau solaire permettant le paiement en espèces et l’impression d’un reçu.

Bornes désuètes

L’appel de propositions annonçait également l’intention de la Ville de procéder au remplacement de son application de paiement maison Copilote par un logiciel devant être supporté par l’entreprise appelée à lui fournir les nouvelles bornes.

Environ 2,5 millions de transactions sont effectuées chaque année à l’aide du système de bornes de paiement de stationnement de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Les 200 bornes de paiement de stationnement que la Ville de Québec a acquises en 2012, dont la mise en oeuvre avait nécessité des investissements de 1,7 million de dollars, sont désuètes et doivent être remplacées par des équipements plus modernes.

Trois soumissionnaires

Trois entreprises ont manifesté leur intérêt pour obtenir le contrat de remplacement. La soumission présentée par la canadienne Precise ParkLink a été écartée pour des raisons de non-conformité technique.

Celle du Groupe de sécurité Garda SENC a été jugée conforme. Même si le prix proposé par Garda, avant les taxes, était d’environ 135 000 $ moins cher, c’est la soumission d’IPS Group qui a été retenue. La firme basée à San Diego a obtenu un pointage final de 90,60, contre 88,76 pour Garda.

Les bornes en place depuis 2012 utilisent la technologie «Payez-Partez», qui permet à l’usager de procéder à son paiement après avoir inscrit sur la borne de son choix le numéro de l’espace de stationnement qu’il occupe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le contrat est accordé au fournisseur ayant obtenu le pointage final le plus élevé. Ce pointage comprend les critères qualitatifs et le prix dans la grille d’évaluation , précise la Ville de Québec dans son sommaire décisionnel. En d’autres mots, la règle du plus bas soumissionnaire ne s’est pas appliquée.

Le montant de la solution proposée par IPS Group, avant les taxes, s'élève à 3 151 197,64 $. En tenant compte du taux de récupération de la TVQ , la Ville s'attend à ce que le remplacement des bornes de stationnement représente une dépense nette de nature mixte de 3 308 363,62 $.

L'octroi du contrat devra être approuvé par le conseil municipal et par le Conseil d'agglomération de Québec.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et d'Olivier Lemieux