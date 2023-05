Frédéric Michel est nommé directeur général de la Société de transport du Saguenay

Son mandat est d’une durée de cinq ans. Il occupait depuis février 2022 le poste de directeur général par intérim en remplacement de Jean-Luc Roberge, qui a été congédié par l'organisme.

C'est un grand honneur pour moi d'être nommé directeur général de la STS . Je remercie les membres du conseil d’administration de m’accorder leur confiance. Une des richesses de la STS est ses employés. J'entends miser sur eux, comme je l’ai fait au cours de l’année dernière, pour relever avec moi les grands défis d’optimisation et de mobilité qui se présentent à nous , a indiqué Frédéric Michel par voie de communiqué.

Processus de sélection

Le président de la STS , le conseiller municipal Claude Bouchard fait mention dans un communiqué de presse d'un processus de sélection rigoureux mené par une firme externe qui permettra au nouveau directeur général de mener à bien le plan stratégique 2023-2032.

Après un processus de recrutement très rigoureux mené par une firme externe, nous annonçons aujourd’hui la nomination de Frédéric Michel à titre de directeur général de la STS . Assurant l’intérim depuis plus d’un an, M. Michel a su nous démontrer ses qualités de leader, ses expertises variées et ses forces mobilisatrice , a souligné Claude Bouchard, par voie de communiqué.

Avocat de formation, Frédéric Michel a débuté sa carrière comme avocat chez Cain Lamarre. Il a fait son entrée à la STS en mars 2021 à titre de directeur général adjoint.

Avec les informations de Michel Gaudreau