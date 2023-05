13 000 $ d’outils volés dans un chantier de Sainte-Catherine-de-Hatley

De plus en plus d'entreprises de construction sont la cible des voleurs. Le dernier en lice : le Groupe Casavant Construction qui s'est faite voler un lot d'outils à son chantier de construction de Sainte-Catherine-de-Hatley le week-end dernier.

Une génératrice, une scie à onglets, un banc de scie et des outils de toutes sortes ont été dérobés. Au total, le propriétaire de l'entreprise, Sébastien Casavant, a dû débourser 13 000 $ pour remplacer le tout. Il n'y a pas de mots, c'est enrageant! On essaie de ne pas trop le laisser paraître, mais c'est vraiment enrageant , dit-il frustré.

Le propriétaire du Groupe Casavant Construction, Sébastien Casavant. Photo : Radio-Canada

Le ou les suspects ont forcé la porte de la remorque pour s'emparer du butin. Pour y arriver, des vis ont été enlevées ainsi qu'une barre de métal.

C'est l'un des employés, Kevin Routhier, qui a constaté le méfait à son arrivée au chantier à 6 h 30 lundi. J'étais un peu en panique parce qu'il y a d'autres chantiers qui se sont faits défoncer leur trailer aussi, il y a deux semaines. Quand j'ai vu ca, j'ai appelé tout de suite mon patron Sébastien pour lui dire. C'est un peu plate. Surtout que ce n'est pas le bon temps. Il manque d'outils. Il manque des gars. Il manque un peu de tout , déplore-t-il.

Les vols d'outils sur les chantiers de construction sont devenus une source d'inquiétude pour plusieurs contracteurs, selon M. Casavant. Dans les derniers six mois, j'en connais énormément, et même des collègues qui viennent plus de la Rive-Sud de Montréal, qui se sont fait voler aussi la même chose. C'est un problème qu'on a à travers le Québec.

Tous les outils sont identifiés avec le logo de l'entreprise. Photo : Radio-Canada

Les chances de retrouver quelques-uns des outils volés sont minces, mais le propriétaire ne perd pas espoir, car ils étaient tous étiquetés. Si jamais les gens voient ça passer et que ce n'est pas le contracteur en question qui est en train d'utiliser ces outils, n'hésitez pas à contacter la Régie de police Memphrémagog pour rapporter l'information. On va se faire un devoir d'aller enquêter sur leur provenance , indique le porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog, Carl Pépin.

Ce dernier soutient que dans les dernières semaines, deux contracteurs ont porté plainte en lien avec des vols d'outils.

Entre méfiance et prudence

Dorénavant, la méfiance et la prudence sont les mots d'ordre des contracteurs. Au lieu de laisser nos remorques sur les chantiers comme avant, on n'aura pas le choix de les voyager tous les jours. C'est du gaz, l'entretien des trailers, des camions en plus , dit Kevin Routhier.

Sébastien Casavant abonde dans le même sens. Selon lui, il y a des endroits plus sécuritaires que d'autres pour laisser la remorque de l'entreprise la nuit venue. Mais des endroits comme ici, c'est impossible de la laisser là. On va prendre plus de temps et plus d'argent pour pouvoir terminer le chantier.

Avec les informations de Jean Arel